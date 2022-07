La Conférence générale de l’Organisation des Églises presbytériennes aux États-Unis votera le mardi prochain, en faveur d’un projet de résolution déclarant ‘Israël’ un État d’apartheid et comparant le traitement qu’il réserve aux Palestiniens à celui des Juifs par le régime nazi d’Adolf Hitler.

La résolution parle du vol par Israël des sources d’eau palestiniennes au profit des colonies juives, du déni du droit des Palestiniens à la liberté de résidence, et considère que le gouvernement d’apartheid en Israël «divise la population selon des lignes ethniques par l’établissement de réserves et de ghettos pour les Palestiniens. »

Dans l’une des clauses, la résolution indique qu’il est mal que « les membres de l’église ne critiquent pas la politique d’Israël en raison de l’histoire nazie de l’Holocauste et de l’échec de nombreux chrétiens à parler publiquement de l’Holocauste à cette époque », ajoutant : « comme le silence sur l’Holocauste et face au mal a été une erreur à l’époque, le silence face au mal aujourd’hui est aussi une erreur ».

La décision comprend la reconnaissance de la Journée de la Nakba le 15 mai et l’organisation d’événements annuels pour une campagne de conscientisation à ce sujet.

Les chrétiens de cette Eglise ont également juré qu’ils ne se tairaient plus jamais si les gouvernements adoptaient des lois qui établissent et maintiennent la domination d’un groupe ethnique sur un autre, par la ségrégation systématique, l’oppression et le déni des droits humains fondamentaux.

Il est prévu qu’une majorité vote en faveur de cette résolution, le mardi 5 juillet prochain, vu que lors de la majorité des conférences subsidiaires de l’Eglise, tenues au cours des six derniers mois, de résolutions similaires ont été adoptées avec un taux d’approbation de 80 %.

Cela fait deux ans que l’organisation Ansar al-Haq al-Falasitini , les partisans du droit palestinien, mène une campagne continue, pour faire voter la résolution, ses membres sont présents dans la conférence.

le Comité pour l’égalité raciale au sein de l’Église a approuvé une décision qui recommande la substitution du terme «antisémite» par celui «anti-juif», car il estime que la terminologie antisémitisme «inclut d’autres groupes de personnes» que les juifs.

Le nombre de membres de l’Église presbytérienne aux États-Unis d’Amérique est d’environ deux millions d’Américains.

A noter que l’Église unie du Christ, egalement américaine, a classé « Israël » comme État d’apartheid, depuis le 26 juillet 2021, dénonçant toutes les douleurs infligées aux Palestiniens pendant des décennies, ainsi que le soutien illimité de Washington.

Source: Médias