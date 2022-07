Une frappe aérienne israélienne a été menée samedi matin sur la côte ouest de la Syrie blessant deux civils, a affirmé le ministère syrien de la Défense.

« Vers 6H30 ce matin, l’armée ennemie israélienne a mené une frappe » près de la localité d’Al-Hamidiyeh, au sud de Tartous, a indiqué dans un communiqué le ministère de la Défense.

Le raid a été mené depuis la mer Méditerranée à l’ouest de la ville libanaise de Tripoli (nord) « et deux civils ont été blessés, dont une femme », précise le ministère, citant une source militaire. La frappe a visé des exploitations de volailles, selon le ministère.

L’AFP a relayé le communiqué de l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), une tribune médiatique de l’opposition syrienne pro occidentale. Selon lequel, il s’agirait « d’entrepôts qui abritaient auparavant des élevages et que le Hezbollah utiliserait désormais pour y stocker des armes et à des fins commerciales ».

Au motif d’empêcher l’Iran d’étendre son influence dans ce pays, l’entité sioniste a mené des centaines de frappes aériennes en Syrie, ciblant des positions de l’armée syrienne, des forces iraniennes et du Hezbollah libanais, sans que ses frappes ne semblent pas être venues à bout de cette influence, comme le constatent des observateurs israeliens.

Quelques heures après le raid israélien, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir-Abdollahian, atterrissait à l’aéroport international de Damas qui a été la cible, le mois dernier, d’un raid israélien.

Reçu par son homologue syrien, il a condamné « l’agression sioniste de ce matin sur le sud de Tartous », lors d’un point de presse avec lui.

Selon lui, « avec ses attaques, l’entité sioniste essaie de montrer Damas comme une ville dangereuse pour empêcher le retour des Syriens déplacés ».

M. Abdollahian a salué la récente visite du président Bachar al-Assad en Iran, précisant que « c’est un tournant dans les relations entre les deux pays ».

« Nous sommes entrés dans une nouvelle phase dans tous les domaines », a-t-il souligné lors d’un pont de presse avec son homologue syrien.

« Cette visite est très importante et intervient après de nombreux développements locaux, régionaux et internationaux », a dit pour sa part le ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, Faisal al-Meqdad.

