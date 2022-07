Suite à l’agression sanglante qui dure depuis sept ans contre le Yemen, l’Arabie saoudite vole du pétrole et du gaz yéménites, augmentant ainsi les souffrances des yémenites, sachant que les revenus du pétrole et du gaz représentent le pilier du l’économie yéménite car ils couvrent 80 % du budget général de l’État.

Le gouvernement de Sanaa accuse les pays de la coalition d’agression saoudienne de voler la richesse pétrolière du Yémen et a menacé à plusieurs reprises de cibler les entreprises et les navires impliqués dans le vol de pétrole et de gaz yéménites, qui couvrent 80 % du budget général de l’État.

Selon le mouvement Ansarullah, la coalition saoudienne vend des millions de barils via des cargos pétroliers, qui entrent à un rythme presque mensuel aux ports yéménites, comme cela apparaît dans les sites internationaux de surveillance du trafic.

Les chiffres ci-dessous montrent ce qui a été volé depuis le début de l’année en cours 2022 jusqu’en juin dernier, selon une source spéciale du ministère du Pétrole du gouvernement de Sanaa :

– 19 janvier : 2,5 millions de barils sont volés au port de Dabba dans l’Hadramaout. La valeur des barils, qui ont été transportés par le navire « Politaris », qui était à destination de la Chine, est estimée à 217 millions de dollars.

-5 février : Deux millions de barils sont volés dans le port de Dabba à Hadramawt. La valeur des barils transportés par le navire « Pantanassa » est estimée à 200 millions de dollars. Un million de barils ont également été volés au cours du même mois, d’une valeur de 106 millions de dollars.

-10 avril : Depuis le port lui-même, plus de 2,3 millions de barils de pétrole ont été volés, d’une valeur de 267 millions de dollars. Le même mois, un million de barils de pétrole ont été volés dans le port d’Al-Nashima à Shabwa, via le navire seavelvet, qui se dirigeait vers l’Inde, et sa valeur est estimée à 106 millions de dollars.

-Mai : Plus de 2,2 millions de barils ont été volés dans le port d’Ash Shihr à Hadramaout, d’une valeur estimée à plus de 270 millions de dollars.

– Juin : 400 000 barils ont été volés au port de Radhum à Shabwa, évalués à 44 millions de dollars, et transportés via le navire Gulf Aetos. Au cours du même mois, un million de barils de pétrole ont été volés au port d’Al-Nashima à Shabwa, d’une valeur de 114 millions de dollars, via le navire émirati lsabell.

Les médias yéménites ont déclaré que « la valeur de ce qui a été pillé des revenus du pétrole brut et du gaz, au cours du mois de mai, s’élevait à près de 180 milliards de riyals, ce qui est suffisant pour payer les salaires des employés de l’État pendant environ trois mois », notant que l’État les employés n’ont pas reçu leur salaire depuis des années.

En ce qui concerne le pillage des revenus du gaz domestique, les forces de la coalition en mai dernier ont volé 17,2 milliards de riyals.

Le gouvernement Hadi a reconnu que les revenus de la vente de pétrole brut ont augmenté de 100% en 2021 et sont passés à plus de 1,4 milliard de dollars, contre 710,5 millions de dollars en 2020, portant la valeur totale du pétrole brut vendu en 2020 et 2021 à plus de de 2,2 milliards de dollars, soit l’équivalent de 1,3 billion de riyals, qui couvre le paiement des salaires des employés de l’État pendant 18 mois.

Cela survient à un moment où les salaires des employés de l’État sont suspendus depuis près de six ans, suite au transfert des emplois de la banque centrale de Sanaa à Aden, en septembre 2016, et à la saisie de tous ces revenus par la coalition.

Le mouvement Ansarullah accuse la coalition saoudienne d’avoir causé des pertes au secteur pétrolier au Yémen, estimées à plus de 45 milliards de dollars, à la suite de ses sept années de guerre.

Source: Traduit d'AlMayadeen