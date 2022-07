Les Gardiens de la révolution ont capturé les membres d’un groupuscule terroriste qui étaient sur le point de pénétrer vers le sol iranien depuis l’Azerbaïdjan occidental.

Dans un communiqué publié vendredi 8 juillet, le QG Hamzat Sayed al-Chouhadas, appartenant à la force terrestre du Corps des Gardiens de la révolution islamique, indique que « les membres d’une cellule terroriste sont tombés dans une embuscade sur le mur frontalier de la ville Salmas, située dans le gouvernorat d’Azerbaïdjan (oriental) et ils ont tous été capturés et leurs équipements et armements saisis ».

Le texte assure qu’il n’y a pas eu de blessés dans les rangs des gardiens.

Le mois de juin dernier, les forces de sécurité iraniennes avaient annoncé avoir capturé une cellule d’espionnage à la solde du Mossad israélien après l’avoir surveillée pendant 8 mois. Selon les médias iraniens , les membres de cette cellule ont été découverts dans plusieurs gouvernorats du pays.

Source: Médias