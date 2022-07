Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré, le samedi 9 juillet, que « les plans des États-Unis et d’Israël de conclure un accord de défense conjoint avec les pays arabes ne feront qu’accroître la tension dans la région ».

Cité par les médias iraniens, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a affirmé que « l’entrée d’étrangers dans la région n’y apportera pas la sécurité et la stabilité, mais constituera la principale cause des tensions et des conflits régionaux ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que « le fait d’aborder cette question est une provocation. De plus, l’Iran considère ces déclarations comme une menace pour sa sécurité nationale ainsi que celle de la région ».

Et de noter : « les États-Unis soulèvent ces questions dans le but de semer la discorde entre les pays de la région, sans prendre en considération la réalité sur le terrain ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a renchéri « l’Iran souligne la nécessité du dialogue et de la coopération régionaux afin d’assurer la sécurité et les intérêts communs, loin de toute ingérence étrangère ».

« Le fait de chercher à créer de nouveaux problèmes de sécurité dans la région ne fera qu’affaiblir la sécurité régionale ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a averti « qu’il n’est pas possible de créer une marge de sécurité pour l’entité sioniste par la tromperie et la promotion de l’iranophobie », soulignant que « l’expérience a prouvé que le stockage d’armes n’assure pas la sécurité ».

Le ministère a appelé à « œuvrer pour établir une sécurité régionale commune grâce à la coopération collective des pays de la région, qui nécessite une compréhension régionale », soulignant que « l’ingérence croissante des États-Unis dans les questions de sécurité régionale ne fera qu’apporter l’insécurité ».

Selon des sources israéliennes, « les États-Unis et Israël cherchent à jeter les bases d’une alliance sécuritaire avec les pays arabes, pour contrer les attaques aux drones et aux missiles iraniens au Moyen-Orient ».

Les médias israéliens ont rapporté, vendredi, que les institutions sécuritaires et militaires de l’entité sioniste avaient l’intention de demander au président américain de « renforcer la formation de la défense aérienne régionale contre l’Iran ».

Et d’ajouter: « Ils essaieront en Israël, lors de la visite de Biden, de mobiliser une sorte d’alliance de défense régionale conjointe des pays du Moyen-Orient et de la région du Golfe, afin d’affronter l’Iran et le Hezbollah ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen