Le ministre ukrainien de la Défense, Alexei Reznikov, a déclaré le samedi 10 juillet que le Dôme de fer israélien ne fonctionnera pas contre les missiles russes.

« L’Ukraine n’a pas besoin du Dôme de fer d’Israël », a déclaré Ereznikov lors d’un discours au sommet Forbes, notant que « l’Ukraine doit développer son propre système de défense antimissile ».

Les déclarations du ministre ukrainien de la Défense contredisent les précédentes demandes ukrainiennes « d’Israël » pour acquérir le système Dôme de fer.

L’ambassadeur d’Ukraine en ‘Israël’, Yevgen Kornichuk, a déclaré en juin que « Kiev veut acheter le système de défense aérienne israélien Dôme de fer ».

Il a ajouté : « Nous avons besoin de l’aide israélienne… Je veux dire que nous avons besoin d’un soutien militaro-technique. Nous avons besoin du Dôme de fer, pour sauver nos femmes et nos enfants du bombardement des missiles russes. »

Le ministre ukrainien de la Défense a indiqué que « le Dôme de fer israélien n’offre pas une protection à 100% », révélant qu’il s’était rendu en « Israël » et avait parlé aux producteurs de ce système.

Il a souligné que « le Dôme de fer a été conçu pour contrer les missiles lents, à basse altitude et à faible impact, qui étaient principalement fabriqués dans des ateliers, et qu’il ne protège pas contre les missiles de croisière et balistiques ».

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen