Le site américain Axios a rapporté, le mercredi 13 juillet, que « le département d’Etat américain a organisé une réunion regroupant 29 pays en plus d’Israël, afin de faire face aux activités du Hezbollah ».

Axios a précisé que la réunion a eu lieu, fin juin, en Europe, avec la participation de diplomates, d’officiers et d’experts du renseignement d’Arabie saoudite, d’autres pays du Golfe et européens, en plus d’Israël.

Le site a ajouté, citant des responsables israéliens et américains, que des responsables de 30 Etats, « comme Bahreïn, Israël, le Koweït, le Qatar, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, des pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, ont participé à cette réunion ».

« Plusieurs pressions ont été exercées sur des pays d’Afrique et d’Amérique latine pour taxer le Hezbollah d’organisation terroriste », a révélé Axios.

Et de souligner: « ce type de rencontre intervient pour la première fois depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden ».

Axios a ajouté qu’un responsable du département d’État américain a déclaré que « l’un des principaux points que les États-Unis voulaient souligner aux participants était que malgré les problèmes économiques en Iran et au Liban, le Hezbollah continue d’étendre son activité dans le monde ».

Rappelons que lors des élections législatives libanaises qui ont eu lieu en mai dernier, le Hezbollah a obtenu le pourcentage le plus élevé de votes préférentiels de l’électorat libanais. Tous les candidats de sa liste « Fidélité à la Résistance » ont remporté la course électorale.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen