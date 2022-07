La Turquie et l’Iran ont signé des accords de coopération économique dans divers domaines, en présence du président iranien Ibrahim Raïssi et de son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, quelques heures avant un sommet les réunissant à Téhéran avec le président russe Vladimir Poutine, pour des discussions axées principalement sur le conflit en Syrie, mais aussi sur la guerre en Ukraine.

M. Raïssi a déclaré, lors d’une conférence de presse à Téhéran : « il y a une volonté sérieuse de la part des deux pays de faire évoluer les accords », notant que « les relations commerciales entre l’Iran et la Turquie ne sont pas au niveau requis, et qu’elles peuvent être portées aux limites des 30 milliards de dollars ».

Le président iranien a parlé d’un accord entre les deux pays pour « établir des usines communes et pour prolonger le contrat d’approvisionnement de la Turquie en gaz iranien pendant 25 ans », soulignant que « les entreprises turques et iraniennes peuvent étendre leur travail dans les deux pays ».

Il a souligné la nécessité de renforcer la sécurité des frontières communes entre les deux pays, indiquant que « l’Occident fait deux poids deux mesures avec le terrorisme, tandis que l’Iran appelle à combattre le terrorisme quel que soit le nom qu’il porte ».

Il a poursuivi : « L’Iran et la Turquie certifient l’intégrité territoriale de la Syrie », ajoutant que « la coopération entre l’Iran et la Turquie peut jouer un rôle dans la sécurité régionale et internationale » et souhaitant que le document stratégique conduira au développement des relations entre Téhéran et Ankara.

De son côté, le président turc a déclaré que les consultations « conduiraient au progrès des relations » entre les deux pays, louant la vision du président iranien d’une coopération entre l’Iran et les pays voisins.

Il a poursuivi : « Notre objectif commun est que les échanges commerciaux annuels entre nous puissent atteindre les 30 milliards de dollars », ajoutant : « Il est possible que nous puissions prendre des mesures conjointes avec l’Iran dans les domaines des industries de défense et du gaz liquéfié ».

M. Erdogan a mis l’accent sur l’accord avec l’Iran sur « la lutte conjointe contre les organisations terroristes opérant dans le nord de la Syrie et le nord de l’Irak », notant que « la réunion à Téhéran œuvrera pour relancer le processus d’Astana et résoudre la crise syrienne ».

