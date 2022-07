Un tribunal de première instance de Moscou a reconnu ce 18 juillet la société Google coupable d’une infraction administrative en raison de violations répétées de la restriction d’accès aux matériels contenant des « fausses informations », selon l’agence Interfax.

Une amende de plus de 21 milliards de roubles (plus de 363 millions d’euros) a en effet été infligée à l’entreprise américaine, ce qui représente 10% de son chiffre d’affaires annuel en Russie. Le gendarme russe des télécoms Roskomnadzor a précisé que la société Google avait maintes fois fait l’objet de poursuites administratives concernant la violation des lois russes relatives à la suppression de fausses informations, et qu’une amende basée sur son chiffre d’affaire annuel devait donc s’appliquer.

Roskomnadzor a cité des contenus publiés sur la plateforme YouTube, qui appartient à Google et qui « favorise délibérément la propagation de fausses informations sur le déroulement de l’opération militaire spéciale en Ukraine diffamant les forces armées de la Fédération de Russie ; de matériels promouvant des opinions extrémistes et l’idéologie d’organisations terroristes, ainsi que contenant des instructions pour fabriquer des explosifs ».

Dans l’immédiat, Google n’a pas réagi à cette amende historique. Il demeure toutefois improbable que le géant américain s’en acquitte, l’entreprise ayant en effet quitté la Russie après le début de l’intervention militaire russe en Ukraine.

Source: RT