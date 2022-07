Le directeur général de la Sûreté générale libanaise, le général de division Abbas Ibrahim, « n’est pas présent à la table de la communauté régionale et internationale car il est consideré comme un refuge et un nouveau foyer pour les réfugiés et les migrants ».

Le Liban accueille environ 1,5 million de réfugiés syriens, soit près d’un tiers de la population du pays.

Le directeur général de la Sûreté générale libanaise, a annoncé ce jeudi, que « le Liban est entré dans la phase des élections présidentielles par la plus grande des portes, et tout le monde est impliqué dans la course à la présidence, alors qu’il semble que la formation du gouvernement a été reportée en raison de facteurs politiques insolubles. »

Le général de division Abbas Ibrahim a affirmé que « le Liban, malheureusement, est toujours une arène dans laquelle d’autres s’affrontent, et une boîte aux lettres dans toutes les directions, et il est menacé d’une détérioration de plus en plus sévère. »

Il a poursuivi: « Nous sommes dans une patrie qui erre sur des sables mouvants, et l’État s’effondre rapidement, et seules les institutions militaires et de sécurité subsistent. »

Plus tôt, Ibrahim a déclaré : « La communauté internationale n’a pas l’intention de renvoyer les déplacés Syriens dans leur pays », notant qu' »il y a de grands pays qui font obstacle à leur retour sous plusieurs prétextes ».

En juin dernier, le ministre libanais des Déplacés a déclaré à Al-Mayadeen Net : « Le Liban a un plan pour assurer le retour des déplacés Syriens ».

Source: Traduit d'AlMayadeen