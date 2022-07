Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné dans les termes les plus sévères l’agression israélienne visant certaines zones dans la périphérie de Damas, la qualifiant de « violation contre la souveraineté syrienne ».

Dans un communiqué publié ce Vendredi, le porte-parole du la ministère, Nasser Kanani, a indiqué que les attaques permanentes menées par l’entité sioniste contre les territoires syriens constituent une violation contre sa souveraineté et l’unité de ses territoires et une transgression des principes et du droit international.

Il a réclamé à la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, d’assumer ses responsabilités vis-à-vis des crimes permanents menés par l’entité sioniste, présentant ses condoléances à la Syrie et aux familles des victimes.

Source: Avec SANA