Le mouvement Ansarullah a affirmé que « la visite d’un journaliste de la chaîne israélienne à La Mecque est une violation flagrante contre les saintetés islamiques et une provocation aux sentiments des musulmans ».

Le mouvement Ansarullah a fermement condamné le fait que l’Arabie saoudite autorise « des individus sionistes à profaner les rites islamiques sacrés à La Mecque et à Médine », affirmant que « les facilités fournies par le régime saoudien aux sionistes interviennent à un moment où des millions de pèlerins sont empêchés d’accomplir les rites islamiques du Hajj. »

Dans un communiqué, le bureau politique du mouvement a déclaré que « la visite du correspondant de la chaîne sioniste à La Mecque et au mont Arafat, et d’autres sites sacrés, est une violation flagrante contre les saintetés islamiques et une provocation aux sentiments des musulmans ».

Il a appelé « les peuples islamiques à adopter des positions sérieuses et un mouvement populaire efficace contre le régime saoudien et ses politiques et stratagèmes malveillants qui ciblent la nation et ses saintetés ».

La déclaration du mouvement Ansarullah est intervenue après qu’un journaliste israélien a suscité des réactions de colère sur les réseaux sociaux en Arabie saoudite, suite à une vidéo documentant son infiltration dans la ville de La Mecque, interdite aux non-musulmans.

La vidéo, qui a été publiée par le journaliste sur la chaine israélienne « Channel 13 », Gil Tamari, alors qu’il conduisait une voiture à travers La Mecque, a provoqué la controverse dans le Royaume et les pays islamiques.

Au cours de la vidéo, qui dure environ 10 minutes, Tamari visite le mont Arafat, qui est une destination pour les pèlerins musulmans, pendant le Hajj chaque année, et déclare qu’il est « le premier journaliste israélien à publier ces photos en hébreu depuis cet endroit. »

Vendredi dernier, l’Autorité saoudienne de l’aviation civile a annoncé qu’elle avait décidé « d’ouvrir l’espace aérien du royaume à tous les transporteurs aériens » ouvrant la voie à l’aviation israélienne pour survoler l’espace aérien du royaume.

Cependant, le ministre saoudien des Affaires étrangères Faisal ben Farhan a précédemment affirmé que la décision « n’a rien à voir avec les relations diplomatiques avec Israël », ajoutant qu’elle « n’est en aucun cas un prélude à des étapes ultérieures ».

Dans le même contexte, les médias israéliens ont déclaré : « Le gouvernement a discuté, dimanche matin, un certain nombre de questions, dont la normalisation avec l’Arabie saoudite ».

Selon les médias israéliens, le Premier ministre israélien Yair Lapid a déclaré que « les dernières étapes avec l’Arabie saoudite sont une normalisation de facto ».

Il a expliqué que la normalisation « progresse par petites étapes », ajoutant que la visite de Biden « était importante non seulement pour apporter du pétrole, mais aussi pour promouvoir la paix ».

Il est à noter que Biden est le premier président américain à prendre un vol direct des territoires occupés vers l’Arabie saoudite.

Source: Traduit d'AlMayadeen