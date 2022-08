Un porte-parole militaire chinois a déclaré jeudi que les exercices militaires autour de l’île de Taiwan constituaient une forte dissuasion contre la collusion entre les Etats-Unis et la région de Taiwan.

Exprimant sa forte indignation et sa ferme opposition à la visite de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, dans la région chinoise de Taiwan, Tan Kefei, porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale, a annoncé que les forces armées chinoises tiendraient leurs engagements.

Le commandement du Théâtre d’opérations de l’est de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine a organisé des exercices de combat conjoints dans des zones maritimes et dans l’espace aérien au large de l’île de Taiwan, qui comprennent des assauts sur des cibles maritimes, des frappes sur des cibles terrestres et des opérations de contrôle de l’espace aérien, ainsi que des tirs réels de munitions à guidage de précision, a précisé M. tan.

D’après lui, les forces armées chinoises défendront résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale du pays, et ne laisseront jamais de place à toute forme d’activités d' »indépendance de Taiwan » et d’ingérence extérieure.

Source: French.xinhuanet.com