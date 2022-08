Les factions de la résistance palestinienne ont tenu a exprimer leur plein soutien au mouvement de résistance palestinien Jihad islamique qui a fait l’objet le vendredi 5 août d’attaques ciblées par l’armée d’occupation israélienne qui a déclaré vouloir l’attaquer exclusivement.

Après avoir salué la mémoire des martyrs de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, dont le commandant des Brigades Al-Qods, bras armé du Jihad islamique, Taysir Al-Jabari, ces factions réunies dans une chambre commune ont souligné que l’occupant israélien doit assumer toutes les conséquences de son agression.

La chambre commune des factions de la résistance palestinienne a déclaré, dans un communiqué : « Alors que nous pleurons le martyr, le grand dirigeant, le commandant en chef de la région nord des brigades al-Qods, Taysir al-Jabari (Abou Mahmoud) et ses frères martyrs, nous tenons l’ennemi sioniste pleinement responsable de cette agression . Cela dit, il se leurre énormément ».

Elle a affirmé que « cette agression ne restera pas sous silence », et que « la réponse de la résistance interviendra conformément à la méthode déterminée par la direction de la résistance », ajoutant que « la chambre commune est en réunion d’urgence permanente. Elle évalue la situation en collaboration avec toutes les branches militaires » notant « qu’elle ne permettra pas à l’occupation d’agresser le peuple palestinien ».

Elle a ajouté : « Notre lâche ennemi a déclenché une opération d’agression visant toute la Palestine, à commencer par les places de la mosquée Al-Aqsa, en passant par Jénine. Aujourd’hui, il assassine un grand dirigeant national, un groupe de moudjahidines et de civils, bref encore une agression contre notre peuple. »

Brigades Al-Qassam : Le sang de notre peuple ne coulera pas en vain

Les Brigades Ezzeddine al-Qassam, bras armé du Hamas ont souligné que « le sang de notre peuple ne sera pas gaspillé » et « sera une malédiction sur l’occupation, si Dieu le veut ».

De son côté, le Mouvement de résistance islamique, Hamas a afffirmé » que le commandant en chef de la région nord des brigades al-Qods, Taysir al-Jaabari a été victime de la trahison sioniste après avoir parcouru un chemin jonché de sacrifices, de jihad pour sa patrie, son peuple et sa cause. »

Le mouvement a déclaré : « le peuple palestinien a fait ses adieux aujourd’hui à un dirigeant distingué et un moudjahid, qui a rejoint les rangs des dirigeants martyrs. Nous affirmons que l’ennemi sioniste assume seul toutes les conséquences de cette agression sauvage ».

Il a ajouté : « Les crimes de l’ennemi qui ciblent notre peuple et les héros de la résistance, ne mèneront qu’à sa déception et à sa perte. Notre résistance poursuivra avec plus de détermination la défense des droits de notre peuple jusqu’à la libération de la terre et des lieux saints et la réalisation du rêve du retour. »

De son côté, le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a condamné l’agression sur la bande de Gaza, soulignant que « l’occupation sioniste assume entièrement la responsabilité de ce crime commis cet après-midi, et ses répercussions ».

Il a également déclaré : » nous affirmons que toutes les options sont sur la table et dans toutes les directions », réclamant « la cessation de l’agression sioniste contre notre peuple ».

Dans ce contexte, le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a souligné que « l’ennemi israélien, depuis le début de l’escalade contre la résistance à Gaza, a commis un nouveau crime, et il doit en payer le prix et en porter l’entière responsabilité ».

Barhoum a souligné que « la résistance, à travers toutes ses armes et factions militaires, est unie dans cette bataille, et répondra avec toute sa force », soulignant qu' »il n’est plus possible de tolérer la poursuite de cette situation telle qu’elle est ». »

Il a ajouté : « La vaillante résistance défendra notre peuple et le peuple de la bande de Gaza, avec toutes ses capacités et sa force de dissuasion. Elle pourchassera l’occupation, et la vaincra comme elle l’a vaincue dans toutes les batailles et dans toutes les arènes… Toutes les arènes doivent s’ouvrir leurs feux sur l’ennemi et les troupeaux de colons. »

Dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Barhoum a déclaré : « Nous avons à notre disposition une résistance consciente, sage et unie sur le terrain, et elle ne peut accepter l’effusion du sang palestinien », notant que « la résistance palestinienne est une résistance unie, et sa coordination est au plus haut niveau à travers une chambre commune, afin de définir le meilleur moyen de réponse. »

Barhoum a ajouté à al-Mayadeen que le fait de « distinguer une place sans l’autre, et une faction sans l’autre, est devenu une chose du passé », soulignant que « tout le monde est uni aujourd’hui face à cette agression ».

Il a ajouté que « la résistance est en état d’alerte permanente, elle dispose d’un plan d’action commun et est capable de gérer la bataille, d’une manière à dissuader l’occupation et à imposer des règles d’engagement », voire « toutes les capacités de la résistance seront exploitées pour défendre notre peuple, car il est de notre devoir d’assumer la responsabilité de dissuader l’occupation. »

Factions de la Résistance : capables d’imposer les règles d’engagement

Les factions de la résistance palestinienne ont souligné que « l’assassinat de Taysir Al-Jabari ne restera pas impuni et que la résistance unie restera le fer de lance face aux crimes et aux plans criminels de l’occupation ».

Et de poursuivre : « les tentatives de l’occupation d’exporter ses crises internes, aux dépens du sang des Palestiniens, pour servir son agenda politique, ne réussiront pas ».

Les factions ont ajouté que « l’occupation a commencé l’agression contre notre peuple. Par conséquent, elle porte l’entière responsabilité des conséquences de ce crime », soulignant que « les factions de la résistance sont capables de brouiller toutes les versions sionistes et d’imposer des règles d’engagement ».

Le Front populaire appelle à l’unité face à l’agression israélienne

Pour sa part, le Front populaire de libération de la Palestine a tenu l’ennemi sioniste pleinement responsable de son agression contre la bande de Gaza et des répercussions de l’assassinat du commandant en chef des Brigades al-Qods, Taysir al-Jabari.

Dans un communiqué, le FPLP a appelé le peuple palestinien à « s’unir face à cette agression », et a appelé toutes les branches armées de la résistance à réagir et à empêcher le plan sioniste visant à séparer le mouvement du Jihad islamique et Al- Brigades Al-Qods de la résistance palestinienne.