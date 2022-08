La députée du partie de gauche La France Insou mise, Clémentine Autain a critiqué la position du gouvernement français de la récente offensive israélienne contre la Bande de Gaza.

« Israël s’est lancé dans la plus dramatique attaque depuis mai 2021. 28 morts, tous palestiniens, dont plusieurs enfants, et des centaines de blessés.

Et la France sort un communiqué renvoyant dos-à-dos Israéliens et Palestiniens ! », a-t-elle écrit sur sa page Twitter.

Commentant cette offensive au cours de laquelle au moins 32 Palestiniens ont été tués dont 6 enfants et 4 femmes, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères s’était contenté de déplorer les victimes palestinienne, tout en assurant que son pays « condamne les tirs de roquette contre les territoires israéliens et réitère son attachement inconditionnel à la sécurité d’Israël »

Elle a ajouté que « la France appelle toutes les parties à la retenue pour éviter toute escalade dont les populations civiles seraient les premières victimes ».

Mais la députée française n’est pas la seule offusquée par cette position officielle française. Au bas de la déclaration diffusée sur la page France Diplomatie, les réactions irritées ont fusé.

Ci-dessous quelques spécimens

Manu : Comment est-il possible de condamner les tirs de roquettes sans condamner les tirs de missiles sur les bâtiments civils dans la bande de Gaza ?

Emilio : Il faut vous faire remarquer qu’Israël a attaqué en premier et évoque une « attaque préventive ». De quel droit à la légitime défense d’Israël parlez-vous ?Vous êtes certain que tout va bien chez vous ?

Katy Bel : Ce sont les attaques préventives et meurtrières d’Israël qui ont provoqué les tirs de défense du côté palestiniens. On attend la même politique de soutien que l’Ukraine envers les palestiniens, les mêmes sanctions que la Russie La vie d’un palestinien vaut moins qu’un ukrainien ?

Jacques Roche : Comment s’appellent les guignols qui rédigent ce genre de déclaration?

Baddack : « Vive préoccupation » par contre gesticuler contre la Russie ça y va de toutes les « sanctions ». Encore une fois, la France se met à 4 pattes face au sionisme et à Israël.

Bohoom : C’est flagrant que c’est un israélien qui a écrit le texte du gouvernement.

Dominique Bourdel : Vous n’avez décidément honte de rien @francediplo , le scribouillard de service s’est contenté de reprendre vos anciens communiqués. Vous êtes au courant qu’Israël bombarde Gaza ?

Marclesi : Honteux; la France condamne les roquettes , pas les bombardements nazionistes de Gaza , condamne les victimes, pas les bourreaux ; laquais d’apartheid Israel comme des USA. Lamentable

Camille Bamberger : Honteux en effet

Citoyen lucide : @EmmanuelMacron Honteux et mépris total au peuple palestinien. Comment osez-vous mettre sur le même plan, occupés et occupants, victimes et assassins. Vous vous souciez de la sécurité d’Israël alors que le peuple palestinien est sans défense

Ali Bigoud : Il faut bien se rappeler qui est l’occupant, et qui est l’occupé….

Brahim : La France condamne la riposte palestinienne. Affligeant ! Les terroristes sionistes ont bombardé Gaza sans raison, une fois de plus. Il faut livrer des armes aux palestiniens pour se défendre face à ces barbares.

Mahdi Kapowski : Votre attachement à la sécurité d’Israël mais pas de la Palestine ? La France souffre d’israélo droitisme pas d’islamo gauchisme…

Bien entendu il y a aussi des réactions farouchement hostiles à la députée française.

La même accusation est brandie comme chaque fois qu’Israël est critiqué pour ses crimes et horreurs: l’antisémitisme. « Ceux qui critiquent Israël sont des antisémites avérés et cachent leur antisémistisme dans l’antisionisme ». Cet outil de propagande pro israélienne est devenu aussi routinier que barbant.

Il est dans certains cas converti à l’islamophobie qui justifie la haine contre les groupes de résistance palestiniens, libanais ou autres. Ces derniers, qualifiés tous d’islamistes sont confondus volontairement ou involontairement avec les groupes salafistes wahhabites qui ont commis des actes terroristes en Europe. Alors que ces derniers n’ont jamais prôné la lutte contre Israël, ou l’ont prôné sans jamais passer à l’acte.

Source: Divers