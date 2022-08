La Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis a annoncé qu’elle va réduire le financement du travail de lutte contre l’extrémisme pour se concentrer sur la lutte contre la Chine, a rapporté l’agence Associated Press.

Selon l’agence, cela a été annoncé lors d’une récente réunion à huis clos avec les chefs du Centre de lutte contre le terrorisme de l’agence américaine.

« Lors d’une récente réunion à huis clos avec les dirigeants du centre antiterroriste de l’agence, le responsable n° 2 de la CIA a clairement indiqué que la lutte contre al-Qaida et d’autres groupes extrémistes resterait une priorité – mais que l’argent et les ressources de l’agence seraient de plus en plus réorientés vers la concentration sur Chine », rapporte AP.

L’agence américaine rapporte que le changement de priorités est soutenu par de nombreux anciens officiers du renseignement et législateurs des deux parties qui estiment toutefois qu’il est en retard.

Le représentant Jason Crow, un ancien ranger de l’armée qui a servi en Afghanistan et en Irak, a déclaré qu’il pensait que les États-Unis s’étaient trop concentrés sur le contre-terrorisme au cours des dernières années.

« Une menace existentielle bien plus grande est la Russie et la Chine », a déclaré Crow, un démocrate du Colorado qui siège aux comités du renseignement et des services armés de la Chambre. Les groupes terroristes, a-t-il dit, « ne détruiront pas le mode de vie américain … comme le peut la Chine ».

Mais selon la porte-parole de la CIA, Tammy Thorp, le terrorisme « reste un défi très réel ».

« Même si des crises telles que l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des défis stratégiques tels que celui posé par la République populaire de Chine exigent notre attention, la CIA continuera à suivre de manière agressive les menaces terroristes à l’échelle mondiale et à travailler avec des partenaires pour les contrer », a-t-elle déclaré.

Citant plusieurs personnes proches du dossier qui ont parlé sous couvert d’anonymat, l’AP rapporte que le Congrès a poussé la CIA et d’autres agences de renseignement à faire de la Chine une priorité absolue. « Pousser les ressources vers la Chine a nécessité des coupes ailleurs, y compris dans la lutte contre le terrorisme. Les chiffres précis n’étaient pas disponibles parce que les budgets du renseignement sont classifiés », précise l’agence.

L’année dernière, la CIA a annoncé qu’elle créerait deux nouveaux « centres de mission » – l’un sur la Chine, l’autre sur les technologies émergentes – pour centraliser et améliorer la collecte de renseignements sur ces questions.

La CIA essaie également de recruter plus de locuteurs chinois et de réduire les temps d’attente pour les habilitations de sécurité afin d’embaucher plus rapidement de nouvelles personnes.

Au sein de l’agence, de nombreux agents apprennent le chinois et évoluent vers de nouveaux rôles axés sur la Chine, bien que tous ces emplois ne nécessitent pas de formation linguistique, ont déclaré des personnes proches du dossier.

Avec Associated Press

Source: Agences