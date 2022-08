L’ambassadeur de Chine en Russie a affirmé que « la question taiwanaise est le problème majeur dans les relations sino-américaines ».

« Le moment est venu pour les Etats-Unis de se réveiller et d’arrêter les vaines tentatives de maintenir leur hégémonie, chaque jour ils perdent de leur poids et de la confiance du public », a déclaré ce vendredi l’ambassadeur de Chine en Russie, Zhang Hanhui.

L’ambassadeur a déclaré à l’agence d’informations de Sputnik : « La question de Taiwan est la question la plus importante et la plus sensible dans les relations sino-américaines, et la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, est la troisième femme politique la plus importante aux États-Unis, et elle s;est rendue à Taïwan dans un avion du gouvernement américain, elle a représenté publiquement les États-Unis admettant qu’il s’agissait d’une visite officielle ».

L’ambassadeur Hanhui a rappelé que « le Parti progressiste diplomatique taïwanais a annoncé que la visite représente une percée majeure dans les relations taïwano-américaines ».

L’ambassadeur de Chine a souligné que « les États-Unis souffrent d’une maladie incurable connue sous le nom de guerre froide, mais il est temps pour eux de se réveiller et d’arrêter leurs vaines tentatives de maintenir l’hégémonie américaine qui perd de la force et la confiance des masses de plus en plus chaque jour. »

Pelosi est arrivée à Taipei, la capitale taïwanaise, le 2 août.

Commentant la visite de Pelosi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les mesures en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taiwan seront « fortes et rapides ».

Moscou a annoncé son soutien à Pékin suite à la visite de Pelosi, affirmant que « la Chine a le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa souveraineté », affirmant la position ferme de la Russie en faveur du principe « d’une une seule Chine ».

Source: Traduit d'AlMayadeen