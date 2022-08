Le ministère de la Défense de Taïwan a annoncé que « des avions militaires chinois ont violé son espace aérien, au milieu de l’exacerbation des tensions militaires et politiques entre Pékin d’une part et l’Occident et Taipei d’autre part ».

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que « 11 avions militaires chinois ont franchi la ligne de séparation du détroit de Taïwan et ont survolé la zone de défense aérienne de Taïwan », tandis que Pékin poursuit ses activités militaires près de l’île, qu’il revendique.

Hier, le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré que « 13 avions de l’armée de l’air chinoise ont franchi la ligne de séparation dans le détroit de Taïwan samedi ».

De plus, jeudi dernier, le ministère de la Défense de Taïwan a annoncé que « 22 avions de l’armée chinoise ont survolé le sud-ouest de la zone de marquage de la défense aérienne, le 4 août 2022 », coïncidant avec le lancement par la Chine de ses manœuvres militaires dans les environs de Taïwan.

Mercredi dernier, la Chine a annoncé la fin de ses plus grands exercices militaires aériens et maritimes à ce jour dans les environs de Taïwan, en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île.

Source: Traduit d'AlMayadeen