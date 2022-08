La Russie a entamé la production en série des missiles hypersoniques Zircon, a annoncé le samedi 20 août le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.

« Nous procédons à la production en série des missiles Zircon. De facto ce missile est déjà en service, et ce fait va être, disons, officiellement confirmé d’ici la fin d’année », a déclaré M.Choïgou dans un entretien accordé à la chaîne Russie 1.

Vitesse de plus de 10.000 km/h

Fin juillet, Vladimir Poutine avait annoncé la livraison de missiles Zircon à l’armée dans les mois à venir. Selon le chef du Kremlin, la frégate Amiral Gorchkov sera la première à se doter de ces engins, tandis que la zone de son déploiement sera choisie « dans l’intérêt de la sécurité du pays ».

Pouvant voler à une vitesse de plus de 10.000 km/h et à 20 kilomètres d’altitude, le missile Zircon a une portée de 1.000 kilomètres et peut être tiré depuis un navire ou depuis le sol sur des cibles terrestres comme navales.

Source: Avec Sputnik