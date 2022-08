Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI), le général Hussein Salami, a affirmé dans une interview pour le site KHAMENEI.IR que « la Cisjordanie peut s’armer de la même manière que Gaza, et ce processus est déjà en cours ».

Interrogé sur la situation à laquelle la résistance est actuellement confrontée en Cisjordanie occupée et l’expansion du champ de bataille de Gaza vers les territoires occupés, Salami a dit: « Regardez la résistance à l’intérieur des territoires occupés, à Jénine par exemple. Elle est extrêmement efficace ».

« La résistance est aujourd’hui active en Cisjordanie, et le même Palestinien qui a édifié sa puissance à Gaza est en train de le faire en Cisjordanie, il n’y a donc aucune différence entre ces deux zones », a-t-il poursuivi.

Et le général Salami de souligner: « L’accès aux armes est maintenant beaucoup plus facile qu’auparavant. Personne ne peut freiner le transfert et le développement de la technologie. Aujourd’hui, les armes sont très facilement fabriquées et transportées, et les Israéliens ne découvrent cela généralement que trop tard ».

Salami avait déclaré il y a deux jours « qu’il n’y a à aucun moment de marge de sécurité pour que l’entité sioniste soit à l’abri des tirs palestiniens ».

« L’entité sioniste, par sa logique sécuritaire, a hermétiquement bouclé les frontières, mais malgré l’isolement et le siège très complexes, des armes sont fabriquées et distribuées en Palestine », a assuré le chef du CGRI.

Source: Traduit à partir d'AlMayadeen