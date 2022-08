Trois policiers américains ont été suspendus après la diffusion en ligne d’images les montrant en train de frapper violemment un homme durant une arrestation dans l’Arkansas, ont annoncé les autorités le soir du 22 août.

Dans la vidéo qui a créé l’indignation sur les réseaux sociaux, les policiers maintiennent un homme blanc à terre, lui assénant de violents coups de poing à la tête et des coups de genou dans les jambes, et frappant son visage contre le sol bétonné.

#BREAKING: Arkansas State Police launch investigation into this incident, captured on camera, outside a convenience store in Crawford County. ASP says two county deputies and a Mulberry police officer were involved. #ARNews

**WARNING: GRAPHIC VIDEO / No audio** pic.twitter.com/dYE0htfAsf

