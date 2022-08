L’attaque au couteau la semaine dernière contre le romancier Salman Rushdie, l’auteur du livre anti-islamique sacrilège, « Versets sataniques » a peut-être été orchestrée par le Mossad, a suggéré Nader Hashemi, directeur du Centre d’études sur le Moyen-Orient à l’Université de Denver, selon le site web du quotidien israélien Jerusalem Post.

Dans une interview samedi avec Negar Mortazavi, animateur du podcast Iran, Hashemi s’est arrêté sur le moment de l’attaque, alors qu’il est question que les puissances occidentales et l’Iran sont sur le point de rétablir l’accord nucléaire dont se sont retirés les Etats-Unis pendant le mandat de l’ex-président Donald Trump, sous l’impulsion d’Israël et de son lobby. D’autant que les dirigeants israéliens ont exprimé à maintes reprises leur désaccord à son r6tablissement.

Selon M. Hashemi, il y a deux explications possibles à l’attaque contre Ruschdie.

La première étant que l’Iran veuille se venger des États-Unis pour l’assassinat en 2020 du général du CGRI Qassem Soleimani lors d’une frappe de drone à l’aéroport de Bagdad.

La seconde selon M. Hashemi, celle qui lui semble être la plus probable, est que l’agresseur de Rushdie, Hadi Matar, ait été convaincu de commettre l’attaque par un agent du Mossad se faisant passer pour un agent ou un partisan du CGRI.

« L’autre possibilité, que je pense être beaucoup plus probable, est que ce jeune homme Hadi Matar était en communication avec quelqu’un en ligne qui prétendait être un membre ou un partisan du Corps des gardiens de la révolution islamique et l’a incité à attaquer Salman Rushdie et que donc- la personne appelée en ligne prétendant être affiliée à la République islamique d’Iran aurait pu être un agent du Mossad ».

Hashemi a poursuivi en suggérant que le motif de l’entité sioniste pour mener une opération sous fausse bannière serait de galvaniser l’opposition aux efforts en cours des puissances mondiales pour relancer l’accord nucléaire de 2015.

« Israël a adopté une position très ferme contre la relance de l’accord sur le nucléaire iranien », a-t-il déclaré. « Nous étions dans des négociations très délicates, comme si un accord était imminent, puis l’attaque contre Salman Rushdie a eu lieu. Je pense que c’est une interprétation et un scénario possibles qui pourraient expliquer le moment où cela se produit, en ce moment des discussions politiques sensibles liées au programme nucléaire iranien ».

Source: Médias