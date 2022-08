La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss, candidate au poste de Premier ministre, a promis de repenser la politique étrangère du pays et d’adopter une nouvelle stratégie de la sécurité peu après son élection.

Hier dimanche, le journal The Times a rapporté que la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a l’intention de redéfinir la politique étrangère britannique, après son élection au poste de Premier ministre britannique.

Le journal The Times, citant les assistants du ministre, a déclaré que Liz Truss aspire à la présidence du Conseil des ministres afin de pouvoir qualifié la Chine comme une menace pour la Grande-Bretagne, et a également promis de « repenser la politique étrangère du pays, et adopter un nouvel examen global de la sécurité si elle est élue. »

Le journal a rappelé que Truss avait rendu la politique britannique stricte avec la Chine lorsqu’elle est devenue ministre britannique des Affaires étrangères, et qu’elle continuera à poursuivre cette politique lorsqu’elle deviendra Premier ministre.

Selon ses collaborateurs, Truss a promis d’adopter cet examen complet, à la lumière du dernier document définissant les objectifs de Londres dans ces domaines publié en mars 2021, qui qualifiait la Russie comme « la menace directe la plus grave pour la Grande-Bretagne ».

D’autre part, le document, en mars dernier, avait qualifié la Chine comme « le facteur géopolitique le plus important du monde moderne, et qu’il a des implications importantes pour les valeurs et les intérêts britanniques », à un moment où le document indiquait que la Chine « contribuera plus que tout autre pays à la croissance mondiale, ce qui profitera à l’économie mondiale ».

Il convient de noter que le durcissement des attitudes envers Pékin serait contraire à la position du ministère britannique des Finances, qui a tenté d’élargir la coopération économique avec la Chine.

« Il n’y aura alors pas de partenariat économique avec la Chine, qui aurait dû être annulé de toute façon après Hong Kong », a déclaré la source.

Le nouveau chef du gouvernement britannique sera soit l’actuelle ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, soit l’ancien ministre des Finances, Rishi Sunak.

Le nom de l’homme politique qui remportera le poste de Premier ministre britannique, qui remplacera son prédécesseur démissionnaire, Boris Johnson, sera annoncé le 5 septembre, et le nouveau président prendra ses fonctions le 6 septembre.

Source: Traduit d'AlMayadeen