Les forces armées yéménites ont mis en garde l’entité sioniste contre toute « bêtise » en ciblant le pays, et ont promis qu’elle recevra une réponse appropriée et des frappes sévères, selon le Journal du 26 septembre.

Les forces armées ont afffirmé qu’elles étaient prêtes « à toutes les options déterminées par les dirigeants à tout moment », et le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a indiqué: « L’ennemi israélien devrait prendre cet avertissement au sérieux. Le Yémen, sous la direction actuelle, avec le peuple et les forces armées n’hésiteront pas à lancer des frappes cruelles et douloureuses en réponse à toute éventuelle agression contre notre pays. »

Dans une interview accordée à Al-Mayadeen, hier dimanche, un membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mouhammad Ali Al-Houthi, a souligné que « la bataille majeure pour laquelle le peuple yéménite et les peuples de la nation doivent se mobiliser est la bataille de libération d’ Al-Aqsa », notant que « la guerre avec la coalition saoudienne est un entrainement à la bataille de libération totale d’Al-Aqsa ».

Al-Houthi a nié ce qui a été rapporté par des sources israéliennes selon lesquelles les forces d’occupation ont ciblé un site au Yémen pendant la bataille de l’unité des terrains, affirmant qu’il s’agissait de « fuites médiatiques incorrectes. Israël n’a pas frappé au Yémen et ne s’est pas déplacé ici. »

Le 25 mars, le leader du mouvement Ansarullah , Abdel-Malik al-Houthi, a confirmé que « le secteur de la fabrication militaire est très prospère et prometteur », ajoutant : « Nous tenions à posséder une gamme à longue portée dans la fabrication de missiles et drones », soulignant que « le Yémen sera l’un des pays producteurs d’armes ».

Source: Traduit d'AlMayadeen