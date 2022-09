Le directeur de l’Institut israélien de recherche sur la sécurité nationale, Tamir Hayman, a déclaré que le seul moyen d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire est de conclure un accord avec Téhéran, appelant Tel-Aviv à passer de l’opposition à l’accord à « changer les petits et techniques détails afin de l’améliorer.

Hayman a déclaré: « Récemment, des responsables israéliens ont tenté d’influencer la position américaine et d’empêcher la signature d’un accord avec l’Iran. Cependant, il est important de s’arrêter et de se rappeler que nous ne cherchons pas entre des options excellentes ou idéales, mais entre des options actuellement sur la table, un accord ou pas d’accord. »

Le directeur de l’Institut israélien de recherche sur la sécurité nationale a souligné qu' »il n’est pas possible de formuler un excellent accord qui réponde à tous les intérêts d’Israël dans la période actuelle, car l’intérêt commun des grandes puissances diffère considérablement du nôtre. De même, les perception divergent concernant les intentions iraniennes à long terme. »

Il a expliqué que « l’Iran a déclaré de nombreuses fois qu’il n’acceptera aucune concession supplémentaire au-delà de ses concessions en 2015, et certainement pas avant d’avoir conclu un accord pour revenir à l’accord initial de 2015 », ajoutant que « la position de l’Iran n’a pas changé malgré les dures sanctions économiques de ces dernières années. »

Hayman a également révélé que l’institut « a analysé le scénario de l’absence d’accord nucléaire avec l’Iran, et est arrivé à la conclusion que l’Iran avancera dans son programme nucléaire, et cela l’amènera à un seuil nucléaire qui lui permettra d’accéder à l’arme nucléaire en peu de temps. »

Il a ajouté : « Il est important de rappeler que l’Iran considère l’option nucléaire militaire comme une carte d’assurance pour sa survie. Par conséquent, toute pression économique et opérationnelle qui pourrait mettre en péril la stabilité du régime poussera le guide iranien à changer sa stratégie nucléaire, qui vise jusqu’à présent à atteindre une capacité de seuil nucléaire. »

Hayman a souligné « qu’Israël doit changer de modèle et passer d’une opposition radicale à l’accord nucléaire à une modification de petits détails techniques afin de l’améliorer et de s’assurer que l’accord reviendra aux conditions antérieures, c’est-à-dire à un faible niveau d’enrichissement, en plus du démantèlement de l’infrastructure des centrifugeuses avancées fonctionnant aujourd’hui et du renforcement de la supervision d’avant l’Agence internationale de l’énergie atomique».

Il a souligné que « cette affaire nécessite un plan pratique qu’il faut réaliser en coopération avec les Etats-Unis d’Amérique ».

Vendredi, le journal israélien Haaretz a révélé que des responsables politiques et militaires israéliens avaient trompé leur auditoire en affirmant qu' »Israël » avait déjà une option militaire contre le projet nucléaire iranien.

Il est à noter que la position israélienne officielle s’oppose aux mesures visant à relancer l’accord nucléaire signé avec l’Iran en 2015, et craint que Washington ne lui fasse de nombreuses concessions.

Source: Médias