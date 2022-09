Le ministre iranien des Affaires étrangères Hussein Amir Abdellahian à son homologue chinois Téhéran cherche maintenant à parvenir à un bon accord solide et durable, « mais les USA devrait s’abstenir d’utiliser une littérature ambiguë ».

M.Hussein Amir Abdellahian, a souligné que « l’Iran cherche à parvenir à un bon accord solide et durable, mais que les USA devraient s’abstenir d’utiliser une littérature vague dans le projet de texte final de l’accord ».

Les déclarations d’Amir Abdellahian sont intervenues lors d’une conversation téléphonique avec son homologue chinois Wang Yi, au cours de laquelle ils ont discuté et échangé des points de vue sur les questions bilatérales, régionales et internationales et les négociations pour lever l’embargo.

À son tour, Wang Ai a affirmé : « Nous rejetons l’unilatéralisme au niveau international et soutenons les demandes raisonnables de l’Iran dans les négociations nucléaires ».

Aujourd’hui, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a confirmé qu’à l’heure actuelle, les États-Unis ne sont pas proches d’un accord avec l’Iran concernant son programme nucléaire.

Plus tôt, le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, s’est dit « moins optimiste » qu’il ne l’était il y a peu quant à un accord rapide pour relancer l’accord sur le nucléaire iranien.

Source: Divers