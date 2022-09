Le Premier ministre libanais, Najib Mikati, a affirmé « qu’ il y a une absence totale de feuille de route réaliste permettant à la communauté internationale de résoudre la crise des déplacés syriens et de les renvoyer dans leur pays ».

Le Premier ministre libanais Najib Mikati a déclaré que « le Liban exhorte la communauté internationale pour mettre sans délai en œuvre les mécanismes internationaux adoptés concernant le retour des réfugiés syriens dans leur pays ».

Dans une lettre au Secrétaire général des Nations Unies concernant le retour des Syriens déplacés, Mikati a souligné que » le fardeau du déplacement affecte la sécurité sociale et fait craindre l’émergence de tensions qui se répercuteront sur la sécurité au Liban ».

Il a ajouté : » Il n’est pas possible de demander au Liban de continuer à accueillir un grand nombre de personnes déplacées, en attendant des solutions politiques dont les indications ne sont pas encore apparues », ajoutant que « la situation difficile à laquelle le Liban est confronté nécessite une approche différente face à la crise du déplacement syrien. »

Mikati a souligné que « la communauté internationale ne dispose pas d’une feuille de route réaliste pour résoudre la crise des déplacés syriens et les renvoyer dans leur pays ».

Il convient de noter que le ministre des personnes déplacées du gouvernement intérimaire libanais, Issam Sharaf El-Din, s’est rendu à Damas il y a quelques semaines et a rencontré le ministre syrien de l’administration locale et de l’environnement, Hussein Makhlouf, pour discuter de la situation des déplacés syriens et les moyens pour eux de retourner dans leur pays.

Makhlouf a déclaré: « Les portes sont ouvertes pour le retour des déplacés syriens, et l’État est prêt à fournir tout ce dont ils ont besoin, à commencer par le transport, la médecine et l’éducation, et est prêt à fournir des abris à ceux dont les maisons n’ont pas encore été reconstruit. »

