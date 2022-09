Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a commencé à distribuer des lettres d’invitation du président Abdelmadjid Tebboune aux dirigeants des pays arabes pour participer au sommet arabe.

Ramtane Lamamra, a déclaré que « l’Algérie est prête à accueillir un sommet arabe historique qui rassemble les Arabes et unifie leur parole ».

M.Lamamra a écrit dans un tweet sur sa page officielle sur Twitter ce vendredi: « J’ai eu le plaisir de remettre les premières lettres d’invitation du président Abdelmadjid Tebboune à ses frères, les dirigeants des pays arabes, et de confirmer la disponibilité de l’Algérie à accueillir un sommet historique qui rassemble les Arabes et unifie leur parole. »

Il a poursuivi : « Je suis très satisfait du niveau de réponse et j’attends avec impatience une participation distinguée au succès de cet événement arabe décisif vers plus de solidarité et d’intégration ».

Mardi dernier, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a reçu une invitation officielle de l’Algérie à participer au sommet de la Ligue arabe qui se tiendra en novembre.

Cela s’est produit lors de sa rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtane Lamamra, en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry, selon un communiqué du porte-parole officiel de la présidence égyptienne.

Le communiqué publié sur la page officielle du porte-parole présidentiel sur Facebook indique que « le ministre algérien des Affaires étrangères a remis au président un message écrit de son frère, le président algérien Abdelmadjid Tebboune ».

Le communiqué indiquait que le message « incluait l’invitation du président à participer au prochain sommet arabe en Algérie au début du mois de novembre prochain ».

Il a affirmé « la volonté de l’Algérie de renforcer les cadres de coopération bilatérale à différents niveaux et de les porter vers des horizons plus larges ».

Pour sa part,le président Sissi a exprimé l’aspiration de l’Egypte à travailler avec l’Algérie pour assurer le succès du sommet arabe dans la promotion d’une action arabe commune pour relever les énormes défis auxquels la nation est confrontée.

Les autorités marocaines ont également annoncé que le ministre algérien de la Justice se rendra dans le Royaume pour remettre une invitation pour assister au prochain sommet arabe qui se tiendra début novembre en Algérie.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, a confirmé que l’Algérie était prête à tenir le sommet arabe en novembre, après que des rumeurs se soient répandues selon lesquelles il pourrait être reporté.

L’Algérie a appelé le sommet le « Sommet de la Palestine », et a officiellement invité la Palestine, représentée par son président Mahmoud Abbas, en tant que premier pays arabe, à participer au prochain sommet.