Le président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, a affirmé mardi 13 septembre que les sites stratégiques de la région de Zaporojié, dans le sud de l’Ukraine, sont désormais sous le contrôle total des forces spéciales tchétchènes.

Kadyrov a écrit sur sa page Telegram : « Tous les sites stratégiques de Zaporojié sont sous le contrôle total des forces spéciales « Ahmed « , et cela est confirmé par le commandant des troupes, Anzor Bisaev de la garnison de Grozny.

Il a poursuivi : « Nos combattants contrôlent tous les points et coordonnent avec leurs camarades des forces russes pour écraser les Ukrainiens fascistes, les partisans de Bandera et les mercenaires étrangers. »

Selon Anzor Bisaev, les soldats tchétchènes « se sont déjà montrés excellents lors de la libération de Marioupol, Lissitchansk et d’autres grandes villes et villages »

« À ce stade, les combattants des forces spéciales Ahmat n’attendent qu’un ordre pour avancer au combat », a-t-il insisté.

A noter que Vladimir Rogov , le porte-parole de l’administration régionale de Zaporojié avait mis en garde contre « une attaque majeure que les forces ukrainiennes préparent contre la zone de la centrale nucléaire », indiquant « qu’elles transfèrent des missiles et des armes d’artillerie sur la ligne de contact ».

Le site d’information russe Intel Slava a publié mercredi 7 septembre sur sa page Telegram les images vidéo des soldats tchétchènes, précisant qu’ils appartiennent à deux forces spéciales d’élite et indiquant qu’ils se sont envolés de Grozny vers la zone d’opération spéciale du régiment Nord et du bataillon Sud de la Garde russe.

Lundi 12 septembre, le chef du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrushev, a annoncé que les États-Unis fournissaient à Kiev des données sur le bombardement d’installations vitales à la centrale nucléaire de Zaporojié.

Début septembre, le ministère russe de la Défense a annoncé avoir déjoué une nouvelle tentative des forces ukrainiennes visant à débarquer des troupes et à s’emparer de la centrale nucléaire de Zaporojié, lors de la visite de représentants de l’Agence internationale de l’énergie atomique à la station. Selon les Russes, il y aurait eu 47 morts parmi les militants ukrainiens.

Source: Divers