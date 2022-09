La Marche d’Arbaïn vers le mausolée de l’Imam Hussein à Kerbala (sud) est devenue, ces dernières années, un phénomène magnifique. Mais pour certaines raisons, il n’a pas reçu l’attention qu’il mérite de la part des grands médias internationaux.

Arbaïn est un mot arabe et signifie « le quarantième jour du martyre de l’Imam Hussein qui a été martyrisé à Kerbala par l’armée des Omeyades le dixième jour de Muharram (le premier mois du calendrier de l’Hégire lunaire), connu comme le jour de l’Achoura.

Selon les récits historiques, le quarantième jour après son martyre au 20 de Safar (le deuxième mois du calendrier de l’Hégire lunaire), les survivants de la tragédie d’Achoura, à savoir les enfants et les femmes de la famille du Prophète (S) faites prisonniers par les Omeyades sont retournés à Kerbala et se sont recueillis sur les tombes de l’Imam Hussein et des autres martyrs de Kerbala.

Chaque année à cette occasion, plus de 20 millions fidèles de par le monde convergent vers Kerbala.

Ils sont chaleureusement accueillis par les propriétaires des Mowkeb (qui fournissent aux visiteurs de la nourriture, des boissons et des logements gratuits durant la Marche d’Arbaïn). Ces derniers économisent et dépensent la majeure partie de leur revenu annuel pour servir et prendre soin des visiteurs du petit-fils du prophète Mohammad (S), l’Imam Hussein.

La générosité incroyable des Irakiens a attiré l’attention des millions de visiteurs venus des diverses régions irakiennes en de plus de 75 pays étrangers.

De l’eau, du jus, des fruits, des sucreries, de la glace, du riz, de la viande, des poissons, des poulets, des tartines, et autres sont servis gratuitement aux fidèles. Même des poussettes pour bébés sont offertes gratuitement aux visiteurs marchant à pied. S’ajoute à cela les logements gratuits et les services médicaux…

Voici-ci-dessous quelques vidéos mettant en relief la générosité indescriptible dont jouissent les fidèles en Irak lors de la marche d’Arbaïn.