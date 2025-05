Plus de 100 personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées et portées disparues sous les décombres, à la suite de violentes frappes aériennes israéliennes visant la bande de Gaza depuis l’aube de dimanche.

Selon le correspondant de la chaine libanaise AlMayadeen, le bilan des martyrs, dont la plupart sont des femmes et des enfants, s’élève à 44 dans le sud de la bande de Gaza, 42 dans le nord de la bande de Gaza et 15 dans le centre de l’enclave palestinienne.

لم تتسع المستشفى لهم… 57 شهيداً حصيلة القصف الإسرائيلي على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ منتصف هذه الليلة#الميادين #غزة pic.twitter.com/KHNSTxFraw — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) May 18, 2025

Et d’ajouter : « l’occupation a commis un massacre majeur en bombardant une maison dans la région d’Al-Falujah, dans le nord de la bande de Gaza, plusieurs membres de la famille Shulaq sont tombés en martyre ou blessés ».

Dans ce contexte, les avions de guerre israéliens ont lancé des raids extrêmement violents sur les quartiers d’al-Tuffah et d’al-Chouja’iyya à l’est de la ville de Gaza.

Le correspondant d’Al-Mayadeen a affirmé que quatre familles ont été complètement effacées du registre civil dans le nord de la bande de Gaza à la suite de ces bombardements.

Le bilan total des morts s’élève jusqu’à présent à 104, à la suite d’une série de frappes aériennes et de massacres brutaux perpétrés par l’occupation israélienne, ciblant des maisons et des tentes abritant des personnes déplacées, notamment dans les régions de Khan Younes et Jabalia dans le sud et le nord de la bande de Gaza.

L’hôpital indonésien assiégé

De son côté, le ministère palestinien de la Santé a rapporté que les forces d’occupation israéliennes ont intensifié les bombardements et le siège de l’hôpital indonésien dans le nord de la bande de Gaza depuis l’aube, et ce dans le cadre d’une campagne systématique contre les installations médicales. Cela survient quelques jours après que l’hôpital européen de Gaza a été mis hors service.

Le ministère a affirmé qu’un état de panique et de confusion règne parmi les patients, les blessés et le personnel médical à l’intérieur de l’hôpital, entravant la fourniture de soins d’urgence aux victimes de l’agression israélienne en cours.

Le ministère a noté que l’occupation intensifie sa campagne systématique visant à cibler les hôpitaux dans le but de les mettre hors service, appelant toutes les autorités compétentes à intervenir de toute urgence pour assurer la protection du personnel médical, des patients et des blessés à l’intérieur de l’hôpital indonésien.

Martyre de trois journalistes

Trois journalistes palestiniens ont en outre été tués, ce dimanche, lors de trois frappes israéliennes distinctes contre la bande de Gaza.

Le Centre d’information palestinien a rapporté que « la journaliste Nour Qandil, son mari et leur fille ont été tués suite à un bombardement israélien qui a ciblé leur maison dans le quartier de Bishara à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza ».

الشهيد في الصورة هو الصحفي خالد أبو سيف، محتضنًا طفلته. استشهد خالد وزوجته الصحفية أيضًا نور قنديل، وابنته. https://t.co/ib8KuWbcgI pic.twitter.com/WWwitiJ6NX — Meqdad Jameel (@Almeqdad) May 18, 2025

Des sources palestiniennes ont également annoncé le « martyre du journaliste Abdel Rahman Tawfiq Al-Abadlah est tombé à la suite des raids israéliens contre la localité Al-Qarara, au nord-est de Khan Younès ».

استشهاد الصحفي عبد الرحمن توفيق العبادلة في بلدة القرارة بخانيونس بعد انقطاع الاتصال معه منذ يومين. pic.twitter.com/VK6xrHAtjL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 18, 2025

« Le journaliste Aziz Al-Hajjar est tombé en martyre avec sa femme et ses enfants lors d’un bombardement israélien visant la région de Bir al-Naja, dans le nord de Gaza. »