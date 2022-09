Cette première journée du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai qui se tient en Ouzbékistan, a été principalement marquée par la rencontre des dirigeants russe et chinois, une deuxième depuis le début 2022, qui s’inscrit dans la tendance de rapprochement économique et politique des deux pays.

La Chine s’est déclarée prête à soutenir la Russie sur les questions portant sur leurs intérêts principaux et bilatéraux.

Lors de leur deuxième rencontre, Vladimir Poutine et Xi Jinping ont réaffirmé leur intention d’augmenter leurs échanges commerciaux, surtout dans les devises nationales.

Le dirigeant chinois a également estimé que leur coordination devrait s’amplifier dans le cadre de l’OSC, des BRICS et d’autres mécanismes multilatéraux.

En plus de cela, Moscou et Pékin devraient défendre les intérêts des pays en développement.

« Monde unipolaire hideux »

Abordant les problèmes à l’ordre du jour, le Président russe s’est prononcé en faveur du principe de la « Chine unie », selon lequel Taïwan n’est pas souverain. Il a aussi critiqué « les provocations des États-Unis et de leurs satellites »:

« Les tentatives de création d’un monde unipolaire ont récemment pris des formes hideuses, absolument inacceptables pour l’écrasante majorité des pays sur la planète ».

En plus de cela, M.Poutine a indiqué que Moscou appréciait la position « modérée » de Pékin sur la situation en Ukraine et comprenait ses questions et préoccupations à ce sujet.

À son tour, le dirigeant chinois s’est dit disposé à jouer un rôle majeur, aux côtés de la Russie, pour « amener le monde qui change si rapidement vers la trajectoire d’un développement stable et positif ».

Le sommet de l’OCS

La ville de Samarcande, en Ouzbékistan, accueille les 15 et 16 septembre le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai. L’événement réunit les dirigeants de 14 États, dont huit pays membres.

L’Organisation de coopération de Shanghai est une organisation internationale fondée en 2001. Elle regroupe l’Inde, le Kazakhstan, la Chine, le Kirghizstan, la Russie, le Tadjikistan, le Pakistan et l’Ouzbékistan.

L’Afghanistan, la Biélorussie, l’Iran et la Mongolie sont des États observateurs. L’Azerbaïdjan, l’Arménie, le Cambodge, le Népal, la Turquie et le Sri Lanka font partie des partenaires.

En marge du sommet, Téhéran a signé un mémorandum d’adhésion qui pourrait entrer en vigueur en 2023.

Source: Avec Sputnik