En parallèle avec la marche d’al-Arbaïn de l’imam Hussein en Irak, une marche similaire a été organisée ce samedi 17 septembre dans la région de Baalbek, à l’est du Liban.

Des milliers de personnes en deuil se sont dirigés à pied ce samedi 17 septembre, depuis leurs villages et localités dans la Bekaa nord, est, ouest et central vers le sanctuaire de sayyeda Khawla .

Khawla serait une petite fille de l’imam Hussein, qui serait décédée pendant la ma rche des femmes et enfants pris en captivité, après le martyre de l’imam Hussein et celui des membres de sa famille et de ses compagnons en l’an 61 de l’Hégire. Ayant fait partie du convoi qui avait accompagné l’imam Hussein vers Karbala, ils ont été emmenés de force vers le Palais de Yazid fils de Mouawiya à Damas. Ayant fait un grand détour, ils étaient passées par Baalbek où Khawla aurait succombé.

Un grand mausolée y est édifié en 1416 de l’Hégire, depuis près de 30 ans à la place d’une pièce carrée renfermant sa sépulture. Elle figure dans le dessin du peintre Robert Wood, datant depuis l’an 1170 de l’Hégire.

La marche de la foule des fidèles libanais s’est pas la suite rassemblée dans sa cour à partir de laquelle le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah devait prononcer son discours de l’Arbaïn, via un écran.

Avant ceci, et pendant les travaux de préparation de la cérémonie, un chien robot destiné à détecter des objets suspects a été vu en train de circuler.

