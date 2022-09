La Défense russe a diffusé une vidéo montrant la contre-attaque des troupes aéroportées russes à la tentative d’offensive ukrainienne.

Les manœuvres de neuf chars et seize véhicules blindés ukrainiens ont été repérées à temps par des drones russes. Des mouvement qui ont fait réagir la défense armée.

« Au cours des actions militaires, les unités de nos troupes aéroportées ont éliminé plus de 120 militaires ukrainiens, des véhicules blindés et des blindés légers. Une part de l’équipement militaire ukrainien a été saisie comme trophée », a expliqué l’institution russe.

Sur les images aériennes, il est possible de voir une colonne de matériels ukrainiens dans les champs, pris pour cible avec succès. On y voit des véhicules endommagés, certains ont pris feu. Les trophées ont été filmés au sol.

Opération spéciale

Depuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale visant la démilitarisation et la dénazification de l’Ukraine.

Son objectif est de défendre les victimes de violences et du génocide par Kiev, a indiqué le Président russe. Le but final est de libérer le Donbass et de créer les conditions nécessaires garantissant la sécurité de la Russie, a-t-il noté.

Source: Avec Sputnik