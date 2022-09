La force terrestre du Corps des Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé ce samedi 24 septembre avoir lancé une campagne militaire contre des organisations kurdes iraniennes stationnées dans le Kurdistan irakien et accusées de vouloir semer le chaos dans le Kurdistan iranien.

On a commencé à « viser les quartiers généraux et les centres des organisations terroristes opposées à la révolution islamique dans la région du Kurdistan irakien par des tirs d’artillerie », a indiqué le CGRI dans un communiqué.

« Nos opérations visent à assurer une sécurité durable, à punir les auteurs et à pousser les autorités de la région du Kurdistan à assumer leurs responsabilités concernant les décisions internationales et leurs devoirs légaux », précise le texte.

Les gardiens de la révolution y ont également appelé les habitants de la région du Kurdistan, au nord d’Al-Gharaq, à « se tenir à l’écart des quartiers généraux et des centres des organisations terroristes hostiles à l’Iran ».

Cette escalade militaire contre le Kurdistan irakien intervient alors qu’il est question, selon l’agence de presse iranienne Tasnim, de l’arrivée de groupes armés et d’énormes cargaisons d’armes livrées à des groupes kurdes iraniens, dans les villes frontalières de l’Iran. Dont Komala qui se présente comme fédéraliste et social-démocrate favorable au modèle scandinave et Le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran aux velléités séparatistes.

Selon Tasnim, l’artillerie des forces terrestres d CGRI ont bombardé les bases de ces deux groupes dans la région du Kurdistan irakien. « Les pertes dans les rangs des deux groupes terroristes seront annoncées ultérieurement », précise l’agence iranienne.

Le mardi 20 septembre, le gouverneur la province du Kurdistan iranien a rendu compte de trois assassinats perpétrés dans des conditions suspectes, pendant que les émeutes battaient leur plein dans plusieurs régions iraniennes, suite à la mort de Mahsa Amini. Accusant un plan réalisé par un groupe terroriste.

Il a mis en garde contre un plan destiné à causer des tués en profitant des dernières protestations et demandé aux familles iraniennes de faire attention à leurs fils.

Le mois de mars dernier, les Gardiens de la Révolution ont bombardé un bâtiment dans les environs d’Erbil dans le nord de l’Irak, au moyen de missiles précis.

Selon le CGRI, il s’agissait « d’un quartier général des services de renseignement et de sécurité israéliens « .

