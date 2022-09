Les Gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) ont de nouveau pris pour cible les positions de groupes terroristes opérant près des frontières occidentales du pays dans la région du Kurdistan irakien.

Les forces terrestres du CGRI ont détruit, ce mercredi matin, à l’aide de 360 missiles et des drones suicides les bastions et les quartiers généraux de groupes terroristes anti-iraniens basés dans la région nord de l’Irak.

Selon le correspondant de l’IRNA, la base Hamza Sayed al-Shohada des forces terrestres du CGRI ont promis de poursuivre leurs attaques jusqu’au démantèlement du quartier général des groupes terroristes.

Lundi, les forces terrestres du CGRI avaient également mené des attaques aux tirs d’artillerie et de drones contre des bases terroristes. Les rassemblements, les camps d’entraînement et les salles d’opérations des groupes terroristes dans la région du Kurdistan irakien ont été pilonnés avec des armes intelligentes et de précision.