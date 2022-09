Le Chef d’état-major iranien, le Général Mohamad Baqeri a assuré que « les allégations des Américains selon lesquels ils ont détruit un drone de combat iranien dans le nord de l’Irak prouve qu’ils sont de connivence avec des terroristes et des séparatistes ».

« Nous n’avons affaire qu’à des terroristes séparatistes à ce stade, et n’avons mené aucune action contre les Américains. Mais faites-leur savoir que nous nous réservons le droit de répondre en temps opportun », a-t-il précisé ce vendredi 30 septembre

« L’amitié entre l’Iran et les pays voisins est basée sur des coutumes et traditions. Si elles ne sont pas respectées, ils doivent s’attendre à une réponse logique et réciproque », a-t-il ajouté.

Et de mettre en garde : « S’il est prouvé qu’un drone iranien a été abattu par les Américains à Erbil, nous riposterons à l’opération. »

« Les forces iraniennes disposent d’informations complètes et précises sur les bases de Harir, Erbil et Dohuk. »

Mercredi 28 septembre, les Gardiens de la révolution iraniens ont annoncé avoir « lancé une attaque comprenant des tirs de missiles et des drones militaires contre le siège d’organisations terroristes et hostiles au gouvernement et au pouvoir iraniens dans le Kurdistan irakien », soulignant « le début d’une nouvelle phase d’opérations militaires contre les centres d’organisations terroristes dans la région du Kurdistan irakien ».

Les forces terrestres des Gardiens de la révolution iraniens ont expliqué que « les attaques ciblant des groupes séparatistes terroristes dans la région du Kurdistan irakien sont intervenues après que ces groupes sont intervenus dans les récentes émeutes en Iran, et que la région du nord de l’Irak n’a pas tenu compte des avertissements de fermeture de leur quartier général . »

