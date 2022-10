Le juge de la deuxième branche du tribunal d’instruction de la ville de Saravan , dans le sud-est de l’Iran, Mahdi Fani Khalilabad, a échappé à une tentative d’assassinat par des inconnus vendredi soir .

Le gouverneur de la ville de Saravan, Saeed Tjalili, a déclaré dans un communiqué que « le juge de la deuxième branche d’enquête du tribunal de la ville de Saravan, Mahdi Fani Khalilabad, avait été victime d’une tentative d’assassinat par des assaillants inconnus, mais a heureusement survécu à cet incident ».

Il a ajouté que « les forces de sécurité s’efforçent actuellement de découvrir les personnes impliquées dans l’incident ».

Auparavant, le gouverneur de la province iranienne du Sistan-Balouchistan, Hossein Mudarres Khaybani, avait annoncé que 19 personnes avaient été tuées et 20 autres blessées lors d’une attaque contre un poste de police dans la ville de Zahedan, au sud-est de l’Iran.

L’agence de presse iranienne Tasnim a déclaré que l’organisation terroriste Armée de la justice a revendiqué l’attaque contre le poste de police de Zahedan.

L’Iran a récemment été témoin de simulations de manifestations et d’émeutes qui ont tué et blessé des membres des forces de sécurité et des civils. D’autre part, d’énormes rassemblements de masse en faveur du régime ont eu lieu en Iran.

Il y a deux jours, le gouverneur de Téhéran, Mohsen Mansouri, a déclaré que « les récentes émeutes sont terminées et que Téhéran connaît le calme et la sécurité depuis plusieurs nuits ».

Source: Médias