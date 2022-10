Les Gardiens de la révolution iraniens ont bombardé à nouveau des sites terroristes dans la région de Sidekan et sur les hauteurs de Helgorod et Birbizin dans la région du Kurdistan irakien.

Aujourd’hui, mardi, a annoncé que les gardiens de la révolution iraniens ont ciblé la zone « Sedkan » et les hauteurs « Helgorod » et « Birbizin » dans la région du Kurdistan – Irak avec des bombardements de précision par l’artillerie et des marches.

L’agence de presse iranienne Tasnim a déclaré que « le Corps des gardiens de la révolution islamique a bombardé la zone Sedkan « et les hauteurs Helgorod et de Birbizin dans la région du Kurdistan au nord de l’Ira », ajoutant que » les bombardements ont été effectués par des drones de type Muhajir 6 et de obus de haute de précision d’artillerie. »

Cette opération intervient après que les Gardiens de la révolution ont annoncé il y a une semaine le début d’une « nouvelle phase » d’opération contre les organisations anti-iraniennes au Kurdistan irakien, que Téhéran qualifie de terroristes et les tient pour responsables de nombreuses opérations terroristes qui se sont déroulées à l’intérieur du pays. , notamment le Parti Komala et le PJAK.

Les forces terrestres des Gardiens de la révolution iraniens ont expliqué que « le ciblage des groupes séparatistes terroristes dans la région du Kurdistan irakien est intervenu après que ces groupes soient intervenus dans les récentes émeutes en Iran, et que la région du nord de l’Irak n’a pas tenu compte des avertissements de fermeture de leur quartier général . »

Les forces terrestres iraniennes ont exigé, dans un communiqué, « que le gouvernement central irakien et le gouvernement régional du nord de l’Irak assument leurs responsabilités envers la République islamique en tant que leur voisin », soulignant que « la série d’opérations se poursuivra jusqu’à ce que les groupes terroristes soient désarmés. »

Mercredi dernier, les gardiens de la révolution iraniens ont annoncé que « compte tenu de la menace persistante que font peser les organisations terroristes opposées à la révolution sur la sécurité et la stabilité du peuple iranien, une nouvelle phase de nos opérations militaires contre les quartiers généraux, les centres et les camps de ces organisations a commencé dans les profondeurs de la région du Kurdistan d’Irak. »

Le texte a ajouté : « Des missiles de précision et des drones d’attentat suicide ont été utilisés, et des frappes dévastatrices ont été menées », soulignant que « ces opérations se poursuivront avec force, à moins que la menace ne soit éliminée et que les sièges des organisations terroristes ne soient supprimés, et que les autorités régionales ne remplissent leurs obligations etassument de leurs responsabilités ».

Quelques jours plus tôt, la force terrestre des Gardiens de la révolution iraniens avait annoncé qu’elle avait « ciblé les quartiers généraux et les centres d’organisations terroristes opposées à la révolution islamique dans la région du Kurdistan irakien, par des tirs d’artillerie ».

Le gouvernement iranien avait précédemment exhorté l’Irak à être présent à la frontière entre les deux pays au Kurdistan, soulignant que « l’Iran soutient un Irak uni ».

Source: Médias