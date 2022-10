Le chef de l’Association des oulémas irakiens, Cheikh Khaled al-Mulla, a révélé avoir échappé à une tentative d’assassinat dans une attaque perpétrée contre son lieu de résidence, à l’hôtel Minawi Pacha à Bassorah, dans le sud de l’Irak.

Selon des sources irakiennes, à l’aube de ce jeudi 6 octobre, un groupe armé a ouvert le feu sur les environs des palais présidentiels de Bassorah avant de se retirer de la zone.

Le correspondant en Irak de la télévision libanaise d’information al-Mayadeen a précisé que cheikh al-Mulla « était en compagnie de son fils, lors d’une visite à Bassorah, lorsque son lieu de séjour a été soumis à des tirs d’arme moyenne ».

Mardi dernier, le correspondant d’al-Mayadeen a rapporté que plus de 15 obus se sont abattus sur les palais présidentiels à Bassorah et aux alentours.

Cheikh al-Mulla est considéré comme l’un des partisans du rapprochement entre les écoles islamiques en Irak et un vif opposant au sectarisme.

Durant la dernière escalade de violence qui a éclaté en août dernier à Bagdad, lorsque les partisans du courant sadriste ont envahi la Zone verte pour imposer leurs choix sur la crise politique qui sévissait, faisant craindre un clash inter-chiite, il avait demandé à son chef sayed Moqtada Sadr de les retirer des alentours du bâtiment du Conseil suprême de juridiction pour éviter la sédition.

Il avait le mois de janvier dernier rendu hommage à l’ex-chef de la force al-Qods du Corps des gardiens de la révolution (CGRI) le général martyr Qassem Soleimani qui a joué un role primordial dans la guerre contre Daech dans ce pays et la Syrie.

« Si nous voulons parler des réalisations du martyr Soleimani, elles sont nombreuses, et peut-être qu’il a porté la voix de la sagesse entre les partis politiques. Il était comme un père sincère qui offrait ses conseils à tout chacun. Il parlait avec les sunnites, les chiites, les arabes, les kurdes, les chrétiens, les musulmans, les yézidis et les sabéens. Il parlait à tout le monde et il était donc une couverture pour tout le monde. »

