Le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l’ambassadeur de France en Russie, Pierre Lévy, dans le contexte du soutien militaire de la France à l’Ukraine.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères : « Le 6 octobre, l’ambassadeur de France en Fédération de Russie, Pierre Lévy, a été convoqué, au mnistère où le ministre adjoint russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko, lui a présenté une évaluation préliminaire du soutien militaire et technique apporté par la France et d’autres pays occidentaux à l’Ukraine ».

« La partie russe a souligné les menaces découlant de la hausse du chiffre des importations d’armes et d’équipements au régime de Kiev, et l’augmentation des programmes de formation et de préparation pour l’armée ukrainienne », ajoute le communiqué.

Le communiqué du ministère russe des Affaires étrangères a indiqué que « nous avons insisté sur le fait que cette politique contredit les affirmations des responsables à Paris sur leur intérêt à parvenir à un règlement pacifique en Ukraine ».

Il est à noter que le président français Emmanuel Macron a déclaré en juillet dernier que son pays « souhaite mettre fin au conflit militaire en Ukraine et ne veut pas s’y mêler ».

Il a également souligné que Paris fera tout ce qui est en son pouvoir pour ramener l’Ukraine et la Russie à la table des négociations, dès que les deux parties seront prêtes à le faire.

Il convient de noter que le Premier ministre français, Elizabeth Borne, a déclaré plus tôt que « la Russie est toujours une grande puissance et un voisin qui ne peut être ignoré. Par conséquent, le dialogue avec elle se poursuit ».

Source: Médias