Le président américain Joe Biden a exprimé sa déception face aux plans annoncés par les pays de l’OPEP+ de réduire la production de pétrole, et a déclaré que les États-Unis étudiaient les alternatives qui s’offraient à eux.

Malgré la décision de l’OPEP+ de réduire l’offre, Biden a déclaré qu’il ne regrettait pas sa visite en Arabie saoudite cet été, qui, selon lui, était axée sur le Moyen-Orient.

Le groupe OPEP+ a convenu mercredi de fortes réductions de la production, réduisant ainsi l’offre sur un marché déjà tendu, ce qui laisse présager une hausse des prix de l’essence à l’approche des élections américaines de mi-mandat de novembre, au cours desquelles les démocrates de Biden défendront leur majorité dans les deux chambres des représentants et des sénateurs.

En réponse à une question sur la décision de l’OPEP +, Biden a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche : « Nous examinons les alternatives que nous pouvons avoir. »

« Il y a beaucoup d’alternatives. Nous n’avons pas encore pris de décision », a-t-il ajouté.

En réponse à la question de savoir s’il regrettait sa décision de se rendre en Arabie saoudite, Biden a déclaré que la visite n’était pas principalement liée au pétrole.

Il a poursuivi : « La visite était liée au Moyen-Orient et à Israël … et à la coordination des positions. » Il a ajouté à propos de la décision de l’OPEP +, « mais elle est décevante » et montre des problèmes.

