Le commandant en chef des forces de police iraniennes, le général de brigade Hossein Ashtari, a affirmé que « ceux qui ont été tués lors des récents événements ont été tués avec des armes qui n’étaient pas entre les mains des forces de sécurité et dans des endroits éloignés des rassemblements ».

Le général de brigade Hossein Ashtari, a souligné ce vendredi, que « lors des récents événements survenus en Iran, le peuple s’est distancié des émeutiers qui étaient d’executer les agendas américains et sionistes afin de semer le chaos dans le pays ».

M.Ashtari a déclaré dans un discours avant le sermon de la prière du vendredi à Téhéran : « La sécurité des gens est une ligne rouge pour nous, et la police affrontera quiconque veut saboter la société, la sécurité et la stabilité ».

Il a poursuivi : « La police a utilisé des balles en caoutchouc lors d’événements récents, à l’exception des forces chargées du maintien de la sécurité et des postes de police », notant que « 17 personnes ont été arrêtées lors des émeutes, qui portaient des armes militaires ».

En septembre dernier, l’état-major général des forces armées iraniennes a publié une déclaration concernant les événements qui se sont déroulés dans le pays ces derniers jours, mettant en garde « les organisations hostiles contre les tentatives de sabotage de la stabilité ».

Et le ministère iranien du Renseignement a annoncé, plus tôt, l’arrestation de plus de 250 personnes en lien avec les manifestations qui ont suivi la mort de la jeune femme, Mahsa Amini, dont 9 étrangers.

Hier, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu' »une partie des événements récents en Iran étaient des manifestations pacifiques et nous les soutenons ».

Source: Médias