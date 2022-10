Le site américain Simafor a rapporté que « Washington a envoyé un message au secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe indiquant que les réunions sur l’Iran ont été annulées, alors que « des sources officielles américaines indiquent que « la réunion sera reportée ».

Le site américain Simafor a souligné que Washington a envoyé un message au secrétariat général du Conseil de coopération du Golfe, « pour annuler des réunions de groupe de travail sur l’implantation de systémes de défense aérienne et balistique contre l’Iran ».

Le rapport précise que « la réunion devait avoir lieu le 17 octobre », soulignant que « des sources officielles américaines ont démenti la nouvelle de l’annulation de la réunion », sauf que le document obtenu par le site le confirme.

À son tour, le journaliste Steve Clemons du site Simafor, citant un porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a expliqué que « la réunion susmentionnée sera reportée à une date ultérieure et non annulée ».

Hier, le département d’État américain a souligné qu’il y a « des réunions prévues avec les États du Golfe, et leurs dates peuvent être reconsidérées et certaines d’entre elles reportées ».

Ce retournement de situation intervient après que le groupe OPEP + des pays exportateurs de pétrole ait convenu, lors de sa réunion, le 5 octobre, de réduire la production de pétrole de deux millions de barils par jour.

Un article du journal américain The Wall Street Journal révélait hier que « Washington avait demandé à l’OPEP+ de reporter d’un mois sa décision de réduire sa production de pétrole, mais l’Arabie saoudite a refusé ».

Le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré à CNN ce Mercredi que « les États-Unis doivent réévaluer leurs relations avec le royaume, y compris les ventes d’armes ».

Source: Médias