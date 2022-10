Le commandant en chef du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) , le général de division Hossein Salami, a averti le régime saoudien que l’Iran surveille et scrute son comportement et le comportement des médias qu’il finance pour inciter à la haine contre la République islamique d’Iran.

Lors d’un discours prononcé pendant des manœuvres militaires réalisées par les forces terrestres du CGRI dans la zone générale d’Aras, au nord des provinces d’Azerbaïdjan oriental et d’Ardebil, le général de division Salami a accusé ces médias « de chercher clairement à inciter notre jeunesse à participer aux émeutes ».

« Contrôlez ces médias sinon ils se retourneront contre vous », a-t-il insisté, selon la télévision SNN d’information pour étudiants sur Telegram.

Selon lui, l’influence de l’entité sioniste « s’est infiltrée dans certains pays situés au nord et au sud de l’Iran et dans la région », ce qui représente « une menace pour eux ».

Le général de division Salami a ajouté que le message principal des manœuvres militaires est « l’amitié et la fraternité avec les voisins ».

« C’est le principe de notre politique… Tant que les voisins ne conspirent pas contre nous, nous continuerons dans leur amitié. Sinon, notre la politique va changer. Tant que différents pays interagissent avec nous et mènent avec nous une coexistence pacifique et (entretiennent) des relations politiques et économiquement appropriées, nos relations avec eux seront basées sur l’amitié et la coopération ».

Les manœuvres d’al-Iqtidar de la Force terrestre du CGRI s’inscrivent dans le programme de de l’exécution de ses missions, selon le calendrier annuel annoncé, dans le but d’améliorer la préparation au combat des forces terrestres.

Pour sa part, le Commandant de la Force terrestre des Gardiens de la révolution, le Général de brigade Muhammad Pakpour a précisé les différentes activités de ce programme, dont « des opérations des parachutages, d’attaque de nuit, des combats d’hélicoptères, des opérations aux drones de combat et suicides, ainsi que la construction d’un pont sur rivière d’Aras, la capture et le contrôle des voies de communication, la capture des hauteurs et la destruction offensive ».

Il a ajouté : « Le message des manœuvres pour les pays voisins est la paix et l’amitié et la promotion d’une sécurité durable. Pour les ennemis, il s’agit d’annoncer la disponibilité des forces terrestres des Gardiens de la révolution islamique ainsi que d’autres forces armées pour défendre les frontières du pays et répondre de manière décisive à toute menace ».

