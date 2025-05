« La crise humanitaire actuelle et le blocus de l’aide à Gaza pourraient s’apparenter à un « nettoyage ethnique et à un génocide », a averti vendredi un rapporteur du Conseil de l’Europe.

Saskia Kluit (Pays-Bas), rapporteuse de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sur « la nécessité absolue et urgente de mettre fin à la crise humanitaire pour les femmes, les enfants et les otages à Gaza », a publié une déclaration ferme condamnant les actions d’Israël dans l’enclave palestinienne.

« Le massacre en cours à Gaza est le fait de l’homme et constitue une énorme tragédie pour notre humanité commune, car nous le laissons se dérouler sans entrave sous nos yeux », a déclaré Kluit.

Depuis le 2 mars, la bande de Gaza est soumise à un blocus total des fournitures humanitaires essentielles, aggravé par la reprise des attaques militaires à grande échelle par les forces israéliennes.

Kluit a prévenu que la situation sur le terrain s’était « détériorée au-delà de l’imaginable », les enfants faisant les frais de ce qu’elle a qualifié de « violence systématique ».

« Sans nourriture, sans eau potable, sans soins médicaux et sans abri, leur droit à la vie est bafoué », a-t-elle déclaré. « Les quelques produits autorisés par le gouvernement israélien ne suffisent pas à nourrir la population et ne parviennent pas aux plus vulnérables. Des enfants meurent de faim ».

Elle a accusé le gouvernement israélien de violer le droit humanitaire international, qui prévoit la fourniture d’une aide « sans condition, sans entrave et en quantité suffisante pour préserver la santé d’une population ».

La rapporteuse a également souligné la détérioration des conditions de vie à Gaza, où la population civile est confinée dans un « espace de plus en plus restreint, sans échappatoire ni répit face aux bombardements et aux attaques ».

Les soi-disant zones de sécurité, a-t-elle ajouté, « n’offrent aucune sécurité ».

« Tout cela, combiné aux déclarations des membres du gouvernement israélien sur les habitants de Gaza, fait qu’il est très difficile d’ignorer que ces actes vont dans le sens d’un nettoyage ethnique et d’un génocide », a-t-elle déclaré.

Saskia Kluit a exhorté Israël à cesser immédiatement ses opérations militaires à Gaza et à se conformer pleinement au droit international. Elle a également demandé que les organisations humanitaires, y compris l’UNRWA, aient un accès illimité à la bande de Gaza et que l’approvisionnement en produits de première nécessité soit rétabli de toute urgence.

« Les projets visant à expulser la population de Gaza du territoire, qui nieraient le droit des enfants de Gaza à une vie future dans leur patrie, doivent être immédiatement dénoncés et retirés », a-t-elle déclaré.

Dans ses remarques finales, Kluit a appelé la communauté internationale, et en particulier les États membres du Conseil de l’Europe, à agir.

« La communauté internationale doit maintenant remplir son devoir en disant la vérité et en respectant ses obligations légales en vertu des conventions de Genève, y compris la convention sur le génocide. J’exhorte les États membres du Conseil de l’Europe à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir le rétablissement du cessez-le-feu et le respect du droit international », a-t-elle déclaré. « Les habitants de Gaza sont des êtres humains et doivent être protégés en tant que tels. La punition collective et la déshumanisation des Palestiniens doivent cesser maintenant ».

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l’armée israélienne poursuit une offensive brutale contre Gaza depuis octobre 2023, tuant près de 53 800 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

Source: Agence AA