A deux jours des élections municipales au sud-Liban, ‘Israël’ a comme prévu intensifié ses agressions contre plusieurs régions du pays dont notamment les villages et les hauteurs environnants de la ville de Nabatieh, en plus de la Békaa.

Les avions de guerre israéliens ont bombardé, le jeudi 22 mai, un bâtiment dans la localité de Toul proche de Nabatieh, dans le sud du Liban.

L’aviation de l’occupation avait mené une première frappe d’avertissement à Toul, après que le porte-parole de l’armée d’occupation eut menacé de bombarder le bâtiment situé dans cette zone.

Les avions de guerre israéliens ont également lancé une série de frappes contre les régions de Mahmoudiya, Barghaz, les hauteurs d’Iqlim al-Tuffah et d’al-Rayhan, ainsi que les localités de Touline et Wadi Al-Aziya au sud-Liban.

Plus tard, les avions de guerre israéliens ont attaqué les hauteurs de Jabour et la région de Qatrani, et ont lancé un raid sur la périphérie de la localité de Shamaa dans le district de Tyr, dans le sud du pays.

Et puis dans la vallée de la Bekaa, les avions militaires israéliens ont bombardé la périphérie de la localité de Boudai, à l’ouest du district de Baalbek, sans faire de victimes.

Absence de position officielle libanaise

Face à toutes ces agressions israéliennes, on constate une absence notable de position officielle claire ou d’action concrète de l’État libanais, que ce soit au niveau du gouvernement ou du ministère des Affaires étrangères.

Cela a soulevé des questions dans les cercles populaires et politiques sur les limites de l’engagement officiel face à l’agression israélienne en cours, et sur les raisons de ce mutisme.

Mobilisation des sudites

L’escalade de l’agression était attendue à la veille des élections municipales, suite à la menace de l’occupation israélienne de ne pas autoriser les rassemblements dans la zone frontalière.

Mais les réactions populaires, notamment sur les réseaux sociaux, ont reflété l’urgence d’une participation plus large au vote de samedi, en défi à l’agression en cours.

Plus de 70 municipalités élues par acclamation

Le grand nombre de municipalités élues par acclamation est sans précédent dans le Sud.

Les agressions israéliennes quasi-quotidiennes ont poussé le tandem Hezbollah-Amal à œuvrer pour élire un grand nombre de municipalités par acclamation.

Jeudi soir, le nombre de municipalités élues par acclamation atteignait 76 dans les différents cazas du sud.

En revanche, la plupart des batailles restantes reposent sur un petit nombre de candidats concurrents pour les listes « Développement et Fidélité ».

Ali al-Zein, responsable des affaires municipales du Hezbollah a déclaré au quotidien Al-Akhbar que « le processus d’acclamation s’est concentré sur les conseils municipaux, tandis que le choix des Moukhtars a été laissé aux familles ».

Il existe donc de nombreuses villes ou localités où les élections auront encore lieu, mais uniquement pour les « moukhtars », comme à Naqoura, Aita al-Shaab et Bint Jbeil.

Nabih Berri appelle à une large participation aux élections de samedi

Entre-temps, le président du Parlement, Nabih Berri, a lancé un appel spécial aux habitants du Sud, notamment dans les villages frontaliers, à une participation massive aux élections et à voter pour la liste « Développement et Fidelité ».

Le président Berri a exhorté les « gens persévérants et résistants dans chaque village, ville et cité des gouvernorats du Sud et de Nabatieh », en déclarant : « Le 24 mai, vous êtes appelés à reconstituer la scène du retour à vos terres et à vos foyers, tout comme vous l’avez fait dans les premiers instants de la cessation de la brutale agression israélienne contre le Liban. »

Berri a ajouté : « Montrez à tous ceux qui parient sur l’ennemi l’image de cette authentique scène humanitaire nationale, reflétée dans la large participation aux élections municipales, et le vote en faveur des listes de ‘Développement et de Fidélité’ convenues par le mouvement Amal, le Hezbollah, les familles, les forces politiques et la société civile. »

Et le président Berri de conclure : « Votez en masse, en particulier dans les villages frontaliers, pour établir des conseils municipaux montrant à l’occupant israélien et à son appareil d’agression que ces villages bien-aimés resteront libanais pour leur peuple et un espace de vie, et non une terre brûlée. Nous les reconstruirons, quels que soient les sacrifices, et ils ne constitueront jamais une zone tampon. »

Il en est de même pour le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem qui a incité la population du sud à une participation massive aux élections pour que la victoire soit éclatante.