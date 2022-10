Lors d’un tour d’horizon sur les réalisations scientifiques et technologiques du pays, le numéro un iranien a tourné en dérision ceux qui mènent campagne contre le drone iranien Shahed-136. Ces dernières semaines, Israéliens et Américains ne parlent que de cet appareil, lui attribuent des compétences au combat dans la guerre en Ukraine et cherchent par tous les moyens à le contrer.

« Ceux qui disaient que les images des drones de fabrication iranienne étaient fabriquées et modifiées dans Photoshop avertissent maintenant de leur danger, et ils veulent tenir l’Iran responsable en lui demandant pourquoi il vend ses armes à tel ou tel parti », a dit l’Ayatollah Ali Khamenei devant un parterre de jeunes élites et de grands talents scientifiques iraniens.

Les médias israéliens qui surveillent de près ce qui se passe en Ukraine avancent que les attaques les plus douloureuses contre les forces et les sites ukrainiens névralgiques sont effectuées par le drone Shahed-136. Comme le lundi dernier lorsqu’un grand nombre de centrales électriques ukrainiennes à Kiev et ses alentours a fait l’objet d’attaques aux drones.

Par ailleurs, l’ayatollah Khamenei a évoqué un autre dossier qui préoccupe « Israël » et l’Occident, le programme nucléaire.

« Nous ne cherchons pas à posséder des armes nucléaires, mais le développement de l’industrie nucléaire est important et nous et nous avons fait de bonnes réalisations dans ce domaine », a-t-il réitéré.

L’ayatollah Khamenei a en outre salué les recherches et réalisations de l’Institut de recherches de Royan sur les cellules souches et le clonage d’organismes vivants, les qualifiant de « rares ».

Sur le lancement par l’Iran de satellite dans l’espace, il a rappelé que qu’il était l’apanage de certains pays, estimant qu’il représente un autre exemple des réalisations de l’Iran ». Rappelant que de nombreux pays ont des satellites dans l’espace, qui ne sont pas de leur fabrication ni ne les ont lancés eux-mêmes.

Citant les autres réalisations technologiques et scientifiques en Iran, l’imam Khamenei a également évoqué la fabrication de robots qui simulent le comportement humain à l’Université de Téhéran, les réalisations fondamentales de l’industrie nucléaire et la production de vaccins complexes, en particulier le vaccin Corona.

Son Eminence a évoqué le développement quantitatif et qualitatif des universités iraniennes depuis la victoire de la révolution islamique, expliquant que le nombre d’étudiants universitaires dans le pays avait été multiplié par 25 et celui des professeurs universitaires du pays avait atteint plus de 100 000 professeurs, alors que pendant les premières années de la révolution, il n’y avait que 5 000 personnes.

Estimant que « les universités sont un rempart contre l’hégémonie des ennemis et un pilier important pour le progrès du pays », l’ayatollah Khamenei a souligné que « les démarches entreprises pour perturber leurs cours confirment qu’elles ont un rôle essentiel dans la société ».

Il faisait allusion aux récentes émeutes qui se sont étendues vers les universités iraniennes. Sayed Khamenei avait accusé des parties étrangères de les conduire.

Il a déclaré que les jeunes d’élite sont considérés comme « l’une des ressources humaines les plus importantes du pays et que leur présence, où qu’ils se trouvent, donne de l’espoir ».

« Les ressources naturelles et géographiques sont certes importantes, mais l’une des richesses humaines la plus importante du pays est la présence d’élites… c’est une grande richesse. Et quand on le considère comme tel, on essaie de le produire ».

« Nous devons savoir que les puissances mondiales visent à dominer le monde en utilisant différentes méthodes et outils, un jour avec des armes, un autre jour par le mensonge et un troisième jour par la science », a-t-il averti.

Et de conclure: « tout facteur qui provoque la fermeture des universités est important pour les ennemis qui n’aiment pas les progrès du pays, considérant les élites comme une source de fierté et d’honneur pour le pays ».

Source: Médias