Les médias israéliens ne cessent de surveiller les drones qui opèrent dans l’opération militaire russe en Ukraine, estimant qu’il s’agit du drone iranien Shahed-136 (Chahed-136) d’autant qu’il semble réaliser des exploits sur le terrain pour l’armée russe.

Le site web du quotidien israélien Wallah indique « Israël suit de près les drones qui affecteront tout futur conflit contre l’Iran ou ses alliés dans la région ». Il constate que « l’utilisation croissante de drones défie les systèmes de défense ukrainiens ».

Attaques en essaims

Un expert de l’Institut de recherche américain CNA, Samuel Bendt, lui a indiqué que « l’objectif principal de l’utilisation des drones Shaheed-136 est qu’ils volent en grands essaims et peuvent surmonter les systèmes de défense ». « Tout ce qu’il faut, c’est qu’un ou deux de ces essaims se faufilent, pour mettre un peu plus les Ukrainiens sur la défensive, car leur logistique, leurs chaînes de montage, leurs communications, leurs entrepôts et leurs infrastructures pourraient être compromis », a déclaré Bendt.

Auparavant, les médias israéliens avaient fait valoir que « le programme de drones iraniens se développe et son danger a dépassé celui des groupes armés et terroristes ».

Les experts et les observateurs israéliens s’inquiètent d’autant plus qu’ils supposent que tous les armements fabriqués en Iran vont parvenir au Hezbollah au Liban!

(Exercices de drones iraniens)

« Menace mondiale »

Dans un rapport, le journal israélien The Jerusalem Post a signalé que « l’utilisation par la Russie de drones iraniens en Ukraine est en augmentation », soulignant que « la menace doit désormais être prise au sérieux, non seulement au Moyen-Orient ou en Ukraine, mais à l’échelle mondiale ».

Selon le site Axe de la résistance sur telegram, « quand l’entité souillante se rappelle subitement qu’elle est trop petite pour faire un face à face avec l’Iran, elle se sent obligée de rameuter « LE MONDE » à ses côtés ».

Informations et systèmes antidrones à Kiev

Le New York Times avait la semaine passée rapporté, sur la foi d’un haut responsable israélien sous couvert de l’anonymat qu' »Israël » fournit à l’Ukraine des informations de base sur les drones de reconnaissance iraniens, que Moscou utilise dans les batailles en Ukraine.

Le journal précise qu' »une société privée israélienne fournissait à l’Ukraine des images satellites des forces russes ».

Il a été question de même dans les médias israéliens qu' »une société israélienne des industries de sécurité a vendu des systèmes anti-drones à l’armée ukrainienne, capables d’intercepter et de brouiller les drones de combat ».

Cela détruira les relations entre nous

Ce lundi 17 octobre, le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, a déclaré : « Les projets d’Israël de fournir des armes à Kiev sont une décision très imprudente ».

« Il semble qu’Israël fournira des armes au régime de Kiev, et c’est une décision très imprudente, qui détruira toutes les relations entre nous » , a-t-il averti sur Telegram.

Des drones contre Kiev

Ce lundi matin, Kiev et deux autres régions ont fait l’objet de plusieurs attaques russes notamment au moyen de drones. Selon l’AFP ces frappes ont ciblé particulièrement des installations énergétiques qui ont laissé « des centaines de localités » sans électricité.

Le chef de gouvernement ukrainien a fait état de « cinq frappes de drone » sur Kiev et d' »attaques au missile » sur les régions de Dnipropetrovsk (centre-est) et Soumy (nord-est), rapporte l’AFP.

Le port de Nikolaev avait également été touché dans la nuit précédente par des drones kamikazes.

Ce matin, il présentait une scène de rivières d’huile coulant à travers la ville.

(Source: Intel Slava)

Selon les médias russes, ces drones sont des Geran. Mais pour les Israéliens et les Américains il s’agit surement de drones iraniens, malgré les démentis iraniens officiels.

Encore des sanction US

Dans la soirée de ce lundi, Washington a menacé de sanctionner les entreprises ou les Etats collaborant au programme de drones de l’Iran, après les récentes frappes en Ukraine réalisées à l’aide de drones de fabrication présumée iranienne, selon l’AFP.

« Toute personne exerçant des activités avec l’Iran en lien avec le développement de drones ou missiles balistiques, ou (impliquée dans) la circulation d’armes de l’Iran vers la Russie devrait faire preuve de vigilance », a déclaré Vedant Patel, porte-parole du département d’Etat. « Les Etats-Unis n’hésiteront pas à avoir recours à des sanctions ou à prendre des mesures à l’encontre des principaux responsables ».

