Le Hezbollah a exprimé « sa grande fierté envers le héros martyr combattant Oday al-Tamimi et les affrontements spécifiques qu’il a menés seul face à la machine sioniste de meurtre, de terreur et d’occupation ».

Dans un communiqué publié par son Bureau médiatique jeudi 20 octobre, il a loué en particulier « le courage et l’héroïsme dont il a fait preuve dans les affrontements qu’il a livrés et sa supériorité sur le terrain contre les soldats ennemis, malgré la vaste opération qu’ils ont exécutée pour arrêter un seul combattant».

« La détermination du martyr Oday Al-Tamimi exprime la force et la fermeté de notre peuple palestinien et sa volonté de se sacrifier pour la défense de la terre et des lieux saints », a ajouté le texte.

Il a poursuivi : « Nous pensons que le sang du martyr et ses paroles lumineuses constituent un phare pour les nouvelles générations et pour tous les braves combattants de notre peuple palestinien héroïque ». Avant de conclure : « C’est une révolution et une résistance qui ne s’apaiseront qu’à la libération de toute la Palestine, de la mer jusqu’au fleuve. »